◆第８０回オークローンハンデキャップ・Ｇ２（現地時間４月１８日、オークローンパーク競馬場・ダート１８００メートル、良）

昨年の米国年度代表馬に輝いたソヴリンティ（牡４歳、米・ウィリアム・モット厩舎、父イントゥミスチーフ）が今年初戦を迎えたが、勝利を飾ることができず４連勝でストップした。Ｊアルバラード騎手とのコンビでトップハンデの５６キロ。６頭立ての今回、単勝１倍台の圧倒的１番人気に支持されていた。道中はハナに立って進め、ジャーナリズムに徹底マークされる形。最後の直線でジャーナリズムを振り切ったが、外から脚を伸ばしたホワイトアバリオにかわされ、２馬身差をつけられて２着に終わった。

同馬は昨秋、フォーエバーヤングが制したブリーダーズＣクラシックをレース当週、発熱のため回避。昨年５月のケンタッキーダービー、６月のベルモントＳ、７月のジムダンディＳ、８月のトラヴァーズＳと３つのＧ１勝利を含め４連勝し、８か月ぶりで今年初戦に臨んでいた。

同レースは総賞金１２５万米ドル（約１億９５１２万円）。３番人気だった２３年のブリーダーズＣクラシックの覇者のホワイトアバリオ（牡７歳、米・ＳジョセフＪｒ厩舎、父レースデイ）が、昨年３月のゴーストザッパーＳ以来の勝利。ＩオルティスＪｒ．騎手とのコンビでハンデは５５キロ。これで７度目の重賞勝利で、勝ちタイムは１分４７秒４９。

２番人気のＧ１・３勝馬のジャーナリズム（牡４歳、マイケル・マッカーシー厩舎、父カーリン）が３着に続いた。Ｊオルティス騎手とのコンビでハンデは５４キロだった。