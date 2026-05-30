29日の長崎市は、26.5℃と季節を先取りした暑さとなりました。 消防によりますと、長崎市で87歳の男性が畑で倒れているのが見つかり、熱中症のため亡くなりました。 県内で熱中症による死亡を確認されたのは、初めてです。 こまめな塩分、水分補給などの熱中症対策を行ってください。