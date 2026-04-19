長州力「泣いてたのかな」書類送検の小力から数年ぶりの電話で謝罪されていたことを明かす
元プロレスラーでタレントの長州力(74)が17日、自身のYouTubeチャンネルを更新。お笑い芸人の長州小力(54)について言及した。長州小力に関しては、東京都中野区で信号無視や無免許運転をしたとして、道交法違反容疑で、今月15日に書類送検されたことが報道された。
17日に公開された動画の冒頭で長州力は、自身のモノマネをする小力から「電話かかってきたからさ、何年振りかに。びっくりした」と連絡があったことを明かした。
小力からは電話越しに「ご迷惑をおかけしました」と言われたことも公表。長州は「『(今は)東京にいるの？』って聞いた。別にどこか(刑務所)に入れられたわけじゃないんだな」と話し、「だからお前、一番厳しい網走(刑務所)に今から行け、網走に入れ!って言った」と叱責したことを明かした。
また小力の電話での様子について「泣きそう、泣いてたのかな?反省はしているんだろうな」と振り返り、「まあ人身事故じゃなくてよかったな。違反は違反だから、警察によく捕まえてもらった」「行き着く先は事故だからな。人身事故になったり」とフォローしていた。
（よろず～ニュース編集部）