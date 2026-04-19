元プロレスラーでタレントの長州力(74)が17日、自身のYouTubeチャンネルを更新。お笑い芸人の長州小力(54)について言及した。長州小力に関しては、東京都中野区で信号無視や無免許運転をしたとして、道交法違反容疑で、今月15日に書類送検されたことが報道された。



【写真】小力の交通違反に“怒り”の表情

17日に公開された動画の冒頭で長州力は、自身のモノマネをする小力から「電話かかってきたからさ、何年振りかに。びっくりした」と連絡があったことを明かした。



小力からは電話越しに「ご迷惑をおかけしました」と言われたことも公表。長州は「『(今は)東京にいるの？』って聞いた。別にどこか(刑務所)に入れられたわけじゃないんだな」と話し、「だからお前、一番厳しい網走(刑務所)に今から行け、網走に入れ!って言った」と叱責したことを明かした。



また小力の電話での様子について「泣きそう、泣いてたのかな?反省はしているんだろうな」と振り返り、「まあ人身事故じゃなくてよかったな。違反は違反だから、警察によく捕まえてもらった」「行き着く先は事故だからな。人身事故になったり」とフォローしていた。



（よろず～ニュース編集部）