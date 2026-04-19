若者を破滅に導く”闇バイト”は単なる「使い捨ての駒」…警察も掴めない”匿流”の恐ろしすぎる実態

かつて20万人もの構成員を擁した暴力団。

覚せい剤の輸入や賭博、みかじめ料の徴収で莫大な収益を上げ、1980年代の年間収入は推計8兆円に達したと言われる。だが平成に入って以降、暴対法の制定や警察の行き過ぎた捜査、メディアによる批判的な報道が原因となり、暴力団は衰退の一途をたどってきた。

では、暴力団が社会から消えていくことは、我々一般国民にとって「良いこと」だけなのだろうか？しばし「必要悪」として語られてきた“やくざ”の実態を、『やくざは本当に「必要悪」だったのか』より一部抜粋・再編集してお届けする。

【前編を読む】悪質化が止まらない“特殊詐欺”に騙されないために！日常に溢れる特殊詐欺の“9種類の手口”

凶悪犯罪に手を染める「闇バイト」の若者たち

極論すれば、詐欺の手口は無数にある。そして人は暴力団に脅迫されてカネを支出するより、儲かる、払うカネが少なくて済むなど、自分の得になると思われる詐欺情報に乗りやすく、被害者に仕立てられるケースが多い。

こうした面からも今の犯罪では、暴力団の恐喝や強要、脅迫など、こわもての犯罪はお呼びでなく、匿流の行うソフトな当たりの特殊詐欺のほうが被害額が増える傾向にある。

先ごろ問題化したのは、匿流が使う闇バイトで募集した実行犯だろう。

闇バイトに応募し、強盗やひどい場合には強盗殺人にさえ手を染める若者たちが社会を脅かしている。彼らが指定の集合場所に出向くと、応募仲間もいて、つかの間、安心感や仲間内の功名心も働くにちがいない。また、募集側に自分の名前や住所、電話番号、時には借金額、勤務先や親元、家族まで知られていることからの恐怖心などが、事件のはずみ次第で極刑間違いなしの殺人へと踏み切らせる可能性がある。

捕まらない匿流中枢部

警察が匿流メンバーを逮捕したというとき、闇バイト応募者を含めることが多い。なぜなら架け子を含む匿流の中枢部のメンバーはほとんど逮捕できないから、現場実行犯の応募者を逮捕者数に入れざるを得ない。

突き詰めれば匿流の定義がおかしいところに発している。警察庁の定義は「SNSを通じて募集する闇バイトなど緩やかな結びつきで離合集散を繰り返す集団」としている。

つまり使い捨て要員である実行犯を匿流の本体に組み入れているのだ。そのくせ「匿流の中枢部を捕まえなければ」と嘆いているのだから、相当ボケが進んでいる。

だいたい「SNSを通じて緩やかな結びつきで離合集散を繰り返す」という文言が実態を映していない。SNSで募集をかけるのは使い捨ての「受け子」や「出し子」、「強盗」などの実行犯だけなのだ。

警察が匿流の実態を把握できないワケ

中枢部は、以前から顔見知りの上司や仲間、後輩ばかりで人間的なつながりがあり、SNSでつながるような水くさい関係ではなく、一緒に飲みにも行く。中にはSNSで連絡があり、新たに加わったメンバーもいるだろうが、だからといって中枢部に入ったからには同志的につながっている。

もちろん匿流が離合集散を繰り返すこともある。しかし、たとえば、それは特殊詐欺が難しくなったから、次に金融詐欺をやりたいとなったとき、金融詐欺に得手な人物を新たに引き入れ、金融詐欺を初めから受け付けないような人物を外すなど、理由があることであり、何も闇雲に離合集散を繰り返しているわけではない。

匿流には通常、組織名がない。外に向かって名乗らないので組織名を必要としないから、あるいは組織名を付けないのは警察などに実態を把握されることを恐れるからである。

こういうあり方から余計、離合集散のイメージが広がったのだろうが、実態はちがうと強調しておきたい。中枢は同志的に堅くつながっている。そうでなければ、何人もが異なる役割を振られて当意即妙に受け答えする劇場型の振り込め詐欺などは遂行できない。

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