藤江れいな「馬場も大荒れのなかで輝いて見えた」2017年の菊花賞で魅了された“推し馬”とは？
山崎怜奈（れなち）がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。（ダレハナ）」 https://news.audee.jp/news/index.html?ctg=%E5%B1%B1%E5%B4%8E%E6%80%9C%E5%A5%88%E3%81%AE%E8%AA%B0%E3%81%8B%E3%81%AB%E8%A9%B1%E3%81%97%E3%81%9F%E3%81%8B%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%81%93%E3%81%A8%E3%80%82（毎週月曜〜木曜13:00〜14:55）。4月13日（月）〜16日（木）の放送では、ラジオ局の垣根を越えて、さまざまな番組のパーソナリティが登場する“ラジオフレンズWEEK♪”をお届け。
4月14日（火）の放送では、4月からスタートしたTOKYO FM『サントリー オールフリー presents 藤江れいなの「そうだ！競馬場に行こう！」』（毎週月曜 21:30〜21:55）パーソナリティの藤江れいなさんが登場！ 本記事では、藤江さんが競馬ビギナーのれなちに、その魅力を熱弁した模様をお届けします。
◆競馬場は初心者でも楽しめる！
藤江：競馬場は行ったことありますか？
れなち：なかなか機会がなくて……あと、めちゃくちゃ好きな人が集まっている空間だから、“全然知らない人間が入って大丈夫だろうか？”みたいな。
藤江：分かります。でも、このあいだ仲のいい友達をプライベートで連れて行ったときに、買い方とかもあまり分からないけど、好きな馬名とか好きな枠番の色で選んだやつが当たって「ちょっとハマりそう」って言ってました。
れなち：すごい！
藤江：そういうところから仲間を増やしていきたいですね。
れなち：確かに、当たったときのアドレナリンがすごそうですもん（笑）。
藤江：そうそう（笑）。行ってみてほしいな〜。
◆推し馬の子どもがデビュー！
れなち：レースのなかでも、馬とか騎手によって得意・不得意があるんですか？
藤江：あります。競馬場だったり、コースが右回りなのか左回りなのかとか、そういうのも得意・不得意があります。
れなち：競馬場によって違うんですか？
藤江：そうなんです。馬によって性格が違うので、そこも見極めなきゃいけないっていうのがかなり難しいです。
れなち：追い続けていても、新しく覚えなきゃいけないこともたくさん出てきますよね？
藤江：多いですね。それで、好きな馬が引退しても、その後に子どもが出てきたりして。これが沼なんですよ（笑）。抜けられない！
れなち：もう一生の趣味ですね。
藤江：はい。私はキセキっていう馬が好きだったんですけど、その馬が引退して、その子どもが本当に最近デビューしたばかりなので。
れなち：キセキはどこに惹かれたのですか？
藤江：2017年に菊花賞っていうレースに出て勝ったんですけど、当日は大雨が降って馬場も大荒れのなかで、キセキが輝いて見えたというか、そのレースから魅了されて。
れなち：へえー！
藤江：あと、当時まだ競馬ビギナーで、ようやく当たった馬券がキセキだったっていう思い出もあります。
れなち：そんなキセキの子どもが今デビューして、夢がありますね！ もうドラマみたいですね（笑）。
藤江：そのデビュー戦は、小倉競馬場まで見に行きました（笑）。
れなち：えー！ 福岡？
藤江：福岡まで行っちゃいましたね。やっぱり、1頭目のデビューは見なきゃなと思って。
れなち：いや推し活だわ。
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この日の放送をradikoタイムフリーで聴く http://www.tfm.co.jp/link.php?id=8687
※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。
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＜番組概要＞
番組名：山崎怜奈の誰かに話したかったこと。
放送日時：毎週月〜木曜 13:00〜14:55
パーソナリティ：山崎怜奈
（左から）パーソナリティの山崎怜奈、藤江れいなさん
◆競馬場は初心者でも楽しめる！
藤江：競馬場は行ったことありますか？
れなち：なかなか機会がなくて……あと、めちゃくちゃ好きな人が集まっている空間だから、“全然知らない人間が入って大丈夫だろうか？”みたいな。
藤江：分かります。でも、このあいだ仲のいい友達をプライベートで連れて行ったときに、買い方とかもあまり分からないけど、好きな馬名とか好きな枠番の色で選んだやつが当たって「ちょっとハマりそう」って言ってました。
れなち：すごい！
藤江：そういうところから仲間を増やしていきたいですね。
れなち：確かに、当たったときのアドレナリンがすごそうですもん（笑）。
藤江：そうそう（笑）。行ってみてほしいな〜。
◆推し馬の子どもがデビュー！
れなち：レースのなかでも、馬とか騎手によって得意・不得意があるんですか？
藤江：あります。競馬場だったり、コースが右回りなのか左回りなのかとか、そういうのも得意・不得意があります。
れなち：競馬場によって違うんですか？
藤江：そうなんです。馬によって性格が違うので、そこも見極めなきゃいけないっていうのがかなり難しいです。
れなち：追い続けていても、新しく覚えなきゃいけないこともたくさん出てきますよね？
藤江：多いですね。それで、好きな馬が引退しても、その後に子どもが出てきたりして。これが沼なんですよ（笑）。抜けられない！
れなち：もう一生の趣味ですね。
藤江：はい。私はキセキっていう馬が好きだったんですけど、その馬が引退して、その子どもが本当に最近デビューしたばかりなので。
れなち：キセキはどこに惹かれたのですか？
藤江：2017年に菊花賞っていうレースに出て勝ったんですけど、当日は大雨が降って馬場も大荒れのなかで、キセキが輝いて見えたというか、そのレースから魅了されて。
れなち：へえー！
藤江：あと、当時まだ競馬ビギナーで、ようやく当たった馬券がキセキだったっていう思い出もあります。
れなち：そんなキセキの子どもが今デビューして、夢がありますね！ もうドラマみたいですね（笑）。
藤江：そのデビュー戦は、小倉競馬場まで見に行きました（笑）。
れなち：えー！ 福岡？
藤江：福岡まで行っちゃいましたね。やっぱり、1頭目のデビューは見なきゃなと思って。
れなち：いや推し活だわ。
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＜番組概要＞
番組名：山崎怜奈の誰かに話したかったこと。
放送日時：毎週月〜木曜 13:00〜14:55
パーソナリティ：山崎怜奈
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/darehana/
番組公式X：@darehanaTFM http://www.tfm.co.jp/link.php?id=12619
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