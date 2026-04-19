◇プロ野球パ・リーグ 日本ハム5-3西武(18日、エスコンフィールドHOKKAIDO)

西武に勝利し、連敗を3で止めた日本ハム。この日2打点で勝利に貢献した清宮幸太郎選手が喜びのコメントをしました。

日本ハムは2点を先制された6回、その裏の攻撃で1点を返すと、水谷瞬選手が2点タイムリーで逆転、さらに清宮選手が2点タイムリースリーベースで続きこの回5点を奪い勝利しました。

清宮選手は試合後、「隣にいる水谷君が最高の形で僕につないでくれたので、ジェッシー(水谷選手)のおかげで楽に打席に立てました」と話し、逆転のタイムリーを打った水谷選手をたたえました。

打ったときの心境については「打った瞬間は抜けると思ったのであとは全力で走りました」と振り返った清宮選手。

打撃でチームに貢献している一方、守備ではリーグワーストの6失策。この日もファーストゴロを取り損ねるとセカンドの奈良間大己選手の好守備に助けられた場面がありました。「打って(ベンチへ)戻ったときはみんなに『守備守備』とあおられたので」とベンチでの様子を明かし場内を笑わせると、「あとは打ったことは忘れて、守備のことだけ考えてました」と話しました。

最後に「明日からもここに足を運んでいただいて、僕たちに力をください」と呼びかけた清宮選手。この呼びかけにファンからも大歓声があがりました。