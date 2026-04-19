4月19日（日）放送「ポツンと一軒家」のゲストは山里亮太と栗山千明。6年半ぶり2回目のゲスト出演となる栗山は「前回にゲスト出演させていただいて以来、惹かれるものを感じるようになって。たまにポツンとした一軒家での生活もいいなと思うようになっています」と今回のゲスト出演も楽しみにしていたよう。

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山口県の山の真っただ中で発見したのは、90歳の男性が造り上げた秘密基地のような遊び場！ 楽しむことを忘れない人生観に触れ、ゲスト山里亮太は「90歳でも若くいる秘訣は楽しむことですね！」

山口県の山の真っただ中でポツンと一軒家を発見！ 不思議な形に切り拓かれた敷地内に建物が密集しており、そこから少し離れた場所にも1棟の建物が確認できる。周囲を山並みに囲まれた景色、そんな山の麓に家が建ち並ぶ集落へと訪れた捜索隊。男性に声をかけて衛星写真を確認してもらうと、驚きの事実が発覚して…!?

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男性の案内で捜索隊が現地を訪れると、そこはすり鉢状の敷地になっており、いくつもの建物が！ 「人に集まってもらって、みんなでワイワイと話すことが大好きなんです」と、月2回はここでカラオケ大会などの催しをご主人が開催しているという。

米作りや炭焼きも現役で続けているなど、どこまでも元気なご主人そんな男性の人生観に迫りながら、捜索隊はご主人が主催しているカラオケ大会にも密着。食事を囲みながらカラオケを愉しむ中心には笑顔のご主人の姿が…。

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VTRを見た山里は「90歳でも若くいらっしゃる秘訣は、日々を愉しむことなんですね」としみじみ語っていた。

ABCテレビ・テレビ朝日系列「ポツンと一軒家」は、毎週日曜ごご7時54分から放送中。

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