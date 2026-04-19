◆ＪＥＲＡセ・リーグ ヤクルト４×―３巨人（１８日・神宮）

巨人の守護神ライデル・マルティネス投手（２９）が１点リードの９回に崩れて今季初の逆転サヨナラ負け。連勝は３で止まった。今季４度目の先発マスクとなった山瀬慎之助捕手（２４）は、小学時代から星稜高までともにプレーした同級生のヤクルト・奥川恭伸投手（２５）とプロ初対決。４回、一時勝ち越しの右前適時打を放ったが、まさかの結末に終わった。先発・マタの来日初白星もお預けとなったが、１９日こそ勝って２カード連続の勝ち越しを決める。

今季初の４連勝まで、あとアウト３つが遠かった。痛恨の逆転サヨナラ負けを喫した直後、阿部監督は神宮の三塁ベンチで選手たちに向かってポンポンと手をたたき「明日、明日！」と声をかけた。「長いシーズンだし。こういうこともあるし。スワローズの勢いが勝ったっていうね。そういうところですよね」。歓喜するヤクルトナインを横目に気持ちを切り替えた。

１点リードの９回、マルティネスを起用した。この時点でベンチとして打てる手は打った。あとは託すだけ。だが、今季５登板連続セーブと完璧だった守護神が先頭・田中に二塁打を浴び、続く丸山和の打球は外野が攻めの前進守備を取る中、左翼・平山の頭上を越えて同点二塁打となった。

１死二塁、長岡の打席で「Ｍｒｓ．ＧＲＥＥＮ ＡＰＰＬＥ」のライブが行われている左翼後方のＭＵＦＧ国立から鮮やかな花火が上がり、一時中断。場内は異様な雰囲気に包まれた。３球目で二塁走者・丸山和が盗塁。捕手の山瀬が送球できない完璧なスタートを切られた。一瞬のスキを突かれた直後の４球目、前進守備の遊撃・泉口の横を抜けるサヨナラ中前打。大きなポイントになった三盗について、内海投手コーチは「そこはちゃんと本人に言います。いつも助けられているので。機械じゃないのでね」と改善を掲げた。

マルティネスの複数失点とチームのサヨナラ負けはともに昨年７月３１日の中日戦（バンテリン）以来。移籍１年目の昨年は４６セーブで最多セーブのタイトルを獲得した絶対的クローザーだ。阿部監督は普段から「大勢とマルティネスは、やるかやられるかだから」と全幅の信頼を寄せている。鉄壁の勝利の方程式で打たれたら仕方ない。腹をくくっているからこそ、次に目を向けやすい敗戦とも言える。

甲子園で阪神に連勝。１７日も首位・ヤクルトに大勝して上昇ムードが高まっていた。この日も佐々木、ダルベックの一発、泉口、佐々木の好守備など好材料も多くあった。１０勝８敗で貯金「２」。下を向く必要は全くない。「もう今日は今日で。明日も試合があるわけだし。明日しっかり切り替えてやってくれればいいです」。今季のスローガンは「前進」。明日は明日の風が吹く。（片岡 優帆）