三笘薫、１か月半ぶりの先発復帰ならず。恩師デ・ゼルビが率いる降格圏トッテナムとの対戦もベンチスタート

三笘薫、１か月半ぶりの先発復帰ならず。恩師デ・ゼルビが率いる降格圏トッテナムとの対戦もベンチスタート