三笘薫、１か月半ぶりの先発復帰ならず。恩師デ・ゼルビが率いる降格圏トッテナムとの対戦もベンチスタート
現地４月18日に開催されるプレミアリーグ第33節で、三笘薫を擁する９位のブライトンが、降格圏の18位に沈むトッテナムと敵地で対戦する。
この一戦を前にスターティングメンバーが発表された。三笘は左足首を負傷した先月４日のアーセナル戦（０−１）以来の先発復帰が期待されたが、この日もベンチスタートとなった。
28歳の日本代表MFは前節のバーンリー戦（２−０）では80分から出場。すると、89分にゴール前での混戦からラストパスを通し、マッツ・ヴィーファーのこの日２点目をお膳立てしてみせた。ただ、ヴィーファーにボールが渡る直前、チームメイトのヤシン・アヤリの足に触れていたとして、三笘にアシストは付かなかった。
今季は２ゴール１アシストに留まっている森保ジャパンのエースは、元ブライトン指揮官ロベルト・デ・ゼルビが就任したトッテナム相手に、スーパーサブとして持ち味を発揮できるか。恩師の前で見せる特別な活躍を期待したい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「だいぶデカくなったな」「びっくりしたわ」復帰戦で即アシスト！久保建英の“変貌”にファン驚愕「体格メッシになってる」
この一戦を前にスターティングメンバーが発表された。三笘は左足首を負傷した先月４日のアーセナル戦（０−１）以来の先発復帰が期待されたが、この日もベンチスタートとなった。
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今季は２ゴール１アシストに留まっている森保ジャパンのエースは、元ブライトン指揮官ロベルト・デ・ゼルビが就任したトッテナム相手に、スーパーサブとして持ち味を発揮できるか。恩師の前で見せる特別な活躍を期待したい。
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