◆ＪＥＲＡセ・リーグ ヤクルト４Ｘ―３巨人（１８日・神宮）

首位ヤクルトが今季２度目のサヨナラ勝ち。１点を追う９回に巨人の守護神・マルティネスを攻略し、負ければ２位後退の危機をしのいだ。

９回は先頭の田中が右翼線二塁打。ベンチは続く丸山和に犠打ではなく「打て」のサインを出し、丸山和が左越えの同点二塁打で応えた。１死となり、１番・長岡が打席に入る直前、この日神宮に隣接するＭＵＦＧスタジアム（国立競技場）では「Ｍｒｓ．ＧＲＥＥＮ ＡＰＰＬＥ」のライブが行われており、演出の花火で試合が一時中断する“ハプニング”があった。それでも、長岡は集中力を切らすことなく４安打目となる中前打を放ってサヨナラ勝ちを決めた。ヒーローインタビューでは「お祝いしてくれてるのかなと思って打席に立ちました」と笑わせた。

巨人の本拠地・東京ドームでは「ＢＴＳ」のライブが開催された「４・１８」。神宮ではミセスにもＢＴＳにも負けない盛り上がりを池山ヤクルトが起こした。まだ１９歳の田中は「（ミセスが）めっちゃ好きで、ライブも行きたいなと思ったんですけど、やっぱり試合があったので。ミセスの力もあったのかなと。（花火は）めちゃくちゃ見てました（笑）」と初々しいコメントを残した。