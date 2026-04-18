９回、長岡 秀樹を迎えたマルティネスの後方で国立競技場の花火が打ち上げられた（カメラ・清水　武）

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◆ＪＥＲＡセ・リーグ　ヤクルト４Ｘ―３巨人（１８日・神宮）

　首位ヤクルトが今季２度目のサヨナラ勝ち。１点を追う９回に巨人の守護神・マルティネスを攻略し、負ければ２位後退の危機をしのいだ。

　９回は先頭の田中が右翼線二塁打。ベンチは続く丸山和に犠打ではなく「打て」のサインを出し、丸山和が左越えの同点二塁打で応えた。１死となり、１番・長岡が打席に入る直前、この日神宮に隣接するＭＵＦＧスタジアム（国立競技場）では「Ｍｒｓ．ＧＲＥＥＮ　ＡＰＰＬＥ」のライブが行われており、演出の花火で試合が一時中断する“ハプニング”があった。それでも、長岡は集中力を切らすことなく４安打目となる中前打を放ってサヨナラ勝ちを決めた。ヒーローインタビューでは「お祝いしてくれてるのかなと思って打席に立ちました」と笑わせた。

　巨人の本拠地・東京ドームでは「ＢＴＳ」のライブが開催された「４・１８」。神宮ではミセスにもＢＴＳにも負けない盛り上がりを池山ヤクルトが起こした。まだ１９歳の田中は「（ミセスが）めっちゃ好きで、ライブも行きたいなと思ったんですけど、やっぱり試合があったので。ミセスの力もあったのかなと。（花火は）めちゃくちゃ見てました（笑）」と初々しいコメントを残した。