櫻坂46森田ひかる“5回目”表題曲センターに決定 二期生・三期生全員選抜【15thシングル「What’s “KAZOKU”？」フォーメーション】
【モデルプレス＝2026/04/18】櫻坂46 OFFICIAL YouTube CHANNELにて4月18日、15th Single「Lonesome rabbit／What's “KAZOKU”？」（6月11日リリース）より「What’s “KAZOKU”？」のフォーメーションが発表され、森田ひかるがセンターを務めることがわかった。
【写真】櫻坂46人気メンバー、ステージ上で号泣
本作は、坂道グループとして“初”となる両A面シングル。センターは森田が務める。これまでフォーメーションは、テレビ東京系バラエティー番組「そこ曲がったら、櫻坂？」（毎週日曜深夜0時35分〜）で発表されていたが、今回はグループのYouTube配信で明らかになった。
3列目：向井純葉、小田倉麗奈、幸阪茉里乃、村山美羽、小島凪紗、遠藤光莉、遠藤理子、増本綺良、大沼晶保
2列目：田村保乃、山下瞳月、村井優、中嶋優月、松田里奈、石森璃花、守屋麗奈、山粼天
1列目：藤吉夏鈴、大園玲、森田ひかる、谷口愛季、的野美青
森田は2001年7月10日生まれ（かに座）、福岡県出身。B型。欅坂46の二期生としてグループに加入。櫻坂46の改名後初となるシングル「Nobody's fault」のほか、「BAN」「承認欲求」「UDAGAWA GENERATION」で表題曲のセンターを務めており、5度目の表題曲センターとなる。（modelpress編集部）
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◆櫻坂46新シングル、森田ひかるがセンターに
本作は、坂道グループとして“初”となる両A面シングル。センターは森田が務める。これまでフォーメーションは、テレビ東京系バラエティー番組「そこ曲がったら、櫻坂？」（毎週日曜深夜0時35分〜）で発表されていたが、今回はグループのYouTube配信で明らかになった。
◆「What’s “KAZOKU”？」フォーメーション
3列目：向井純葉、小田倉麗奈、幸阪茉里乃、村山美羽、小島凪紗、遠藤光莉、遠藤理子、増本綺良、大沼晶保
2列目：田村保乃、山下瞳月、村井優、中嶋優月、松田里奈、石森璃花、守屋麗奈、山粼天
1列目：藤吉夏鈴、大園玲、森田ひかる、谷口愛季、的野美青
◆森田ひかる、プロフィール
森田は2001年7月10日生まれ（かに座）、福岡県出身。B型。欅坂46の二期生としてグループに加入。櫻坂46の改名後初となるシングル「Nobody's fault」のほか、「BAN」「承認欲求」「UDAGAWA GENERATION」で表題曲のセンターを務めており、5度目の表題曲センターとなる。（modelpress編集部）
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