【ワシントン＝栗山紘尚、イスラマバード＝溝田拓士】米国のトランプ大統領は１７日、アリゾナ州で演説し、米国がイランの港湾を出入りする船舶に実施している封鎖措置について、戦闘終結で合意するまで維持する考えを示した。

これを受けて、イラン軍中央司令部報道官は１８日、「（ホルムズ海峡を）以前の統制された状態に戻す」と発表した。次回の対面協議に向けて詰めの調整が続いている模様だが、主張の対立が目立っている。

トランプ氏は１７日、封鎖措置について、「イランとの取引が１００％完了し、完全に署名されるまで有効であり続ける」と述べた。大統領専用機内では記者団に、「（海上）封鎖は継続するが、（停戦は）延長しないかもしれない。そうなれば再び爆弾を投下しなければならない」と語った。

一方、イランのアッバス・アラグチ外相は１７日、ホルムズ海峡が「（条件付きで）完全に開放される」とＳＮＳに投稿していた。だが、米側の封鎖措置継続の表明を受けて、イラン軍中央司令部はホルムズ海峡が軍の管理下に置かれると発表した。モハンマドバゲル・ガリバフ国会議長は１８日、米国の海上封鎖が続く限り、「海峡は開放されない」とＳＮＳに投稿した。

船舶運航情報公開サイト「マリントラフィック」によると、海峡西側のペルシャ湾に停泊していた複数の船舶が、イラン外相が１７日に開放を発表した後に海峡に向かい、突然引き返す動きがあった。イランが指定したルートで海峡を通過する船舶も複数確認されているが、限定的とみられる。

米イランの協議を巡り、米ＣＮＮは１７日、２０日に２回目の協議が行われる見通しだと報じた。米ニューヨーク・タイムズ紙は１７日、複数のイラン高官の話として、米イラン間で和平合意に向けた枠組みを示す覚書を最終調整していると伝えた。交渉を継続して合意するため「６０日間」の期間が設けられているという。