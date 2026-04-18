ONE N’ ONLY高尾颯斗、アロハシャツ×フリンジがハイセンス 首傾げる仕草がかっこいい【ガルアワ2026SS】
【モデルプレス＝2026/04/18】ONE N’ ONLYの高尾颯斗が18日、東京・国⽴代々⽊競技場第⼀体育館で開催のファッション＆⾳楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER」に出演した。
【写真】EBiDANメンバー、アロハシャツの意外な着こなし
アロハシャツにフリンジがあしらわれたトップスを重ねた高尾。トップでは首を傾げたポーズを決めた。
今回のテーマは、どんな側面も否定せずにそっと肯定し、全ての人に「今の私でいい」と自信を持ってほしいという願いが込められた「CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。」。ランウェイには生見愛瑠、ゆうちゃみ、山下美月ら豪華モデルや女優が集結し、乃木坂46、超特急、超ときめき◆宣伝部（◆は正しくは「ハート」）、MAZZEL、ME:Iらアーティストによるパフォーマンスも展開。MCは南海キャンディーズの山里亮太、森香澄、長浜広奈が務める。（modelpress編集部）
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【写真】EBiDANメンバー、アロハシャツの意外な着こなし
◆高尾颯斗、アロハシャツ着こなす
アロハシャツにフリンジがあしらわれたトップスを重ねた高尾。トップでは首を傾げたポーズを決めた。
◆「ガルアワ2026S／S」テーマは「CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。」
今回のテーマは、どんな側面も否定せずにそっと肯定し、全ての人に「今の私でいい」と自信を持ってほしいという願いが込められた「CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。」。ランウェイには生見愛瑠、ゆうちゃみ、山下美月ら豪華モデルや女優が集結し、乃木坂46、超特急、超ときめき◆宣伝部（◆は正しくは「ハート」）、MAZZEL、ME:Iらアーティストによるパフォーマンスも展開。MCは南海キャンディーズの山里亮太、森香澄、長浜広奈が務める。（modelpress編集部）
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