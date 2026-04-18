【30代主婦に聞いた】無印良品で買ってよかった商品3選！ 「家族みんなで取り合いになる」と話す人気商品は
小さな家事でも、毎日の暮らしの中で積み重なれば、大きな負担に変わるもの。そんなときに便利なのが、身近なお店で購入できるお役立ちアイテムです。
All About ニュース編集部は、全国の20~70代の主婦50人を対象に、「無印良品の商品」に関するアンケートを実施。その中から、愛知県在住・30代主婦に聞いた、「無印良品で購入したお役立ちアイテム3選」を紹介します。日々忙しい主婦だからこそ分かる、目からうろこの活用法が見つかるかもしれません。
在住：愛知県
同居者：自分、夫、子ども2人
職業：パート・アルバイト
世帯収入：自分100万円、夫600万円
最近の悩み：家事と育児の両立に加えて、自分の時間がほとんど取れないことに悩んでいます。毎日やることに追われて気づけば一日が終わってしまい、リフレッシュする余裕がありません。
いかがでしたでしょうか。日々の暮らしに忙しい主婦の声を見れば、どの商品がどのような場面で役立つかが分かるもの。気になった商品があった人は、お近くの店舗を訪れてみてもよいかもしれません。(文:All About ニュース お買いもの部)
All About ニュース編集部は、全国の20~70代の主婦50人を対象に、「無印良品の商品」に関するアンケートを実施。その中から、愛知県在住・30代主婦に聞いた、「無印良品で購入したお役立ちアイテム3選」を紹介します。日々忙しい主婦だからこそ分かる、目からうろこの活用法が見つかるかもしれません。
回答者プロフィール回答者本人：34歳女性
在住：愛知県
同居者：自分、夫、子ども2人
職業：パート・アルバイト
世帯収入：自分100万円、夫600万円
最近の悩み：家事と育児の両立に加えて、自分の時間がほとんど取れないことに悩んでいます。毎日やることに追われて気づけば一日が終わってしまい、リフレッシュする余裕がありません。
お役立ちアイテム1：「ポリプロピレン収納ケース」回答者が教えてくれた最初の商品は「ポリプロピレン収納ケース」。中サイズ2個セットの場合、3380円で購入可能です。「シンプルでどんな部屋にもなじみやすく、サイズ展開も豊富で使い勝手がとても良いです。クローゼットやリビングなど場所を選ばず活用でき、整理整頓がしやすくなりました」と魅力を語ってくれました。
お役立ちアイテム2：「体にフィットするソファ」回答者が教えてくれた2つ目の商品は「体にフィットするソファ」。本体のみの場合、税込み1万円で購入可能です。「座った瞬間に体にしっかりフィットして、とてもリラックスできます。軽くて移動もしやすく、リビングでくつろぐ時間がより快適になりました。家族みんなで取り合いになるほどお気に入りです」と、実際の活用法を語ってくれました。
お役立ちアイテム3：「シリコーン調理スプーン」回答者が教えてくれた3つ目の商品は「シリコーン調理スプーン」。長さ26センチの場合、税込み491円で購入可能です。「炒める・すくう・盛り付けるがこれ一本でできて、とても便利です。フライパンを傷つけにくく、使い勝手が良いので毎日の料理で手放せなくなりました」と、日々の暮らしに欠かせない存在になっているようです。
いかがでしたでしょうか。日々の暮らしに忙しい主婦の声を見れば、どの商品がどのような場面で役立つかが分かるもの。気になった商品があった人は、お近くの店舗を訪れてみてもよいかもしれません。(文:All About ニュース お買いもの部)