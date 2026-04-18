【RIZIN】朝倉未来vs.平本蓮がバチバチ舌戦！「お前クスリ抜けたのか？」「パンパンに戻してブッ潰す」【全文収録】
『RIZIN』が18日に東京ミッドタウン日比谷で「超緊急記者会見」を実施し、9月10日（木）に京セラドーム大阪で開催の『超RIZIN.5 浪速の超復活祭り』を開催すること、そして朝倉未来、平本蓮、斎藤裕、YA-MAN、RENA、鈴木千裕が出場することを発表した。
【会見動画】朝倉未来vs.平本蓮がバチバチ舌戦！「お前クスリ抜けたのか？」「パンパンに戻してブッ潰す」【全文収録】
久々に対面した因縁のある朝倉と平本は、壇上で激しい舌戦を繰り広げた。
以下、両社の会話全文。
朝倉「復活します。相手はまだ決まってないんですけど…」
平本「てか、お前は俺に負けたら引退するんじゃなかったのか、そもそも」
朝倉「どーした？」
平本「なかったことにしようとしてんじゃねぇぞ。検査結果も陰性で、お前は俺に負けたんだよ、認めろよ」
朝倉「いつまで仮病を使ってんだよ」
平本「仮病じゃねぇよ、バカ！お前こそいつまで引退詐欺使ってんだよ」
朝倉「ようやくクスリが抜けたのか？」
平本「また戻してパンパンにしてお前をブッ潰してやるよ。お前そもそも引退したんじゃねぇのかよ？雑魚が！お前、俺に一発も殴れずに失神されられたんだから黙ってろよ。またやらせてくださいって言えよ。お前、俺にボコボコにされてんだからな。スタッツゼロだからな。やらせてくださいだろ、バカ！クロムハーツも似合ってねぇんだよ、バカ！」
朝倉「関係ねぇだろ」
平本「ネットで騒がれてんだろ！お前、クロムハーツがかわいそうだろ、バカが！二度と着んじゃねぇよ」
【一旦中断。質疑応答で「復帰戦で戦い相手」を聞かれて】
朝倉「戦いたい相手は平本なんですけど、コイツたぶん受けないと思うんで、もっと強い相手を指名します」
平本「お前、ボコボコにされておいてよく言えんな、そんなこと」
朝倉「欠場しといて、よく言えんなお前。どんだけ迷惑かけたと思ってんだ！鈴木千裕とか、男気で…」
平本「手負いを狩れて良かったじゃねぇか。普通のフル状態の鈴木千裕なら、勝てるわけねぇだろ。あんな手負いフルスイングに誰でも勝てんだよ」
朝倉「お前キモチ悪いからしゃべんな」
平本「あんな手負い誰でも勝てんだ、バカ」
【平本にも「復帰戦で戦いたい相手」を聞かれ】
平本「このハゲでもいいですよ。お金積んでもらえたら全然このハゲでもやります」
朝倉「お前、言ったな。じゃあ決めろよ、9月10日」
平本「金を用意してこいよ、お前」
朝倉「なんで俺が用意すんだよ」
平本「お前が用意して、やらせてくださいだろ、バカ」
朝倉「ふざけんな、テメーが欠場したんだろ。試合が決まったのに」
榊原CEO「ちょっとお金が高そうなので、いろいろ…ね。徐々に行きたいかなと思います。でも、どこかではこの2人の試合を見たいですよね？一度は皆さんに東京ドームに集まってくれってプロモーターとして見栄を切ったので、必ずこの2人が戦うタイミングを作りますので、ご期待ください。大阪かもしれません、大阪じゃないかもしれません」
【会見動画】朝倉未来vs.平本蓮がバチバチ舌戦！「お前クスリ抜けたのか？」「パンパンに戻してブッ潰す」【全文収録】
久々に対面した因縁のある朝倉と平本は、壇上で激しい舌戦を繰り広げた。
以下、両社の会話全文。
朝倉「復活します。相手はまだ決まってないんですけど…」
朝倉「どーした？」
平本「なかったことにしようとしてんじゃねぇぞ。検査結果も陰性で、お前は俺に負けたんだよ、認めろよ」
朝倉「いつまで仮病を使ってんだよ」
平本「仮病じゃねぇよ、バカ！お前こそいつまで引退詐欺使ってんだよ」
朝倉「ようやくクスリが抜けたのか？」
平本「また戻してパンパンにしてお前をブッ潰してやるよ。お前そもそも引退したんじゃねぇのかよ？雑魚が！お前、俺に一発も殴れずに失神されられたんだから黙ってろよ。またやらせてくださいって言えよ。お前、俺にボコボコにされてんだからな。スタッツゼロだからな。やらせてくださいだろ、バカ！クロムハーツも似合ってねぇんだよ、バカ！」
朝倉「関係ねぇだろ」
平本「ネットで騒がれてんだろ！お前、クロムハーツがかわいそうだろ、バカが！二度と着んじゃねぇよ」
【一旦中断。質疑応答で「復帰戦で戦い相手」を聞かれて】
朝倉「戦いたい相手は平本なんですけど、コイツたぶん受けないと思うんで、もっと強い相手を指名します」
平本「お前、ボコボコにされておいてよく言えんな、そんなこと」
朝倉「欠場しといて、よく言えんなお前。どんだけ迷惑かけたと思ってんだ！鈴木千裕とか、男気で…」
平本「手負いを狩れて良かったじゃねぇか。普通のフル状態の鈴木千裕なら、勝てるわけねぇだろ。あんな手負いフルスイングに誰でも勝てんだよ」
朝倉「お前キモチ悪いからしゃべんな」
平本「あんな手負い誰でも勝てんだ、バカ」
【平本にも「復帰戦で戦いたい相手」を聞かれ】
平本「このハゲでもいいですよ。お金積んでもらえたら全然このハゲでもやります」
朝倉「お前、言ったな。じゃあ決めろよ、9月10日」
平本「金を用意してこいよ、お前」
朝倉「なんで俺が用意すんだよ」
平本「お前が用意して、やらせてくださいだろ、バカ」
朝倉「ふざけんな、テメーが欠場したんだろ。試合が決まったのに」
榊原CEO「ちょっとお金が高そうなので、いろいろ…ね。徐々に行きたいかなと思います。でも、どこかではこの2人の試合を見たいですよね？一度は皆さんに東京ドームに集まってくれってプロモーターとして見栄を切ったので、必ずこの2人が戦うタイミングを作りますので、ご期待ください。大阪かもしれません、大阪じゃないかもしれません」