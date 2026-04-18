登山家・野口健、『ミス日本』グランプリの長女と親子2ショット「どこの王国のお姫様ですか？」「本当に美人ですね」
登山家の野口健（52）が15日、自身のインスタグラムを更新。『第58回 ミス日本コンテスト2026』で日本グランプリに輝いた長女で登山家・タレントの野口絵子（22）との親子2ショットを公開し、その姿に反響を呼んでいる。
【写真】「女神様のよう」野口健＆『ミス日本』グランプリ・長女の親子2ショット
野口は「今日は絵子さんとの某番組にて共演。衣装は大好きなイレンブンティー」とつづり、撮影現場でのオフショットを投稿。スタジオでの様子について「それにしてめスタジオで、絵子さんよ〜喋っていました。誰に似たんだろ 山家は寡黙であるべし!!!」（原文ママ）と、ユーモアたっぷりにコメントした。
投稿では、野口と絵子の仲むつまじい親子2ショットのほか、野口がユニークな表情を見せるカットや、小道具を手にした写真などもアップ。和やかな親子の雰囲気が伝わる内容となっている。
コメント欄には「どこの王国のお姫様ですか？」「本当に美人ですね」「女神様のよう」「お父様に似ていらっしゃいますね」「素敵なお二人」といった声が続々。また、野口の表情についても「ひょうきん」「その目力がいいですね」「変顔やめなはれ」といったツッコミ混じりの反応も寄せられていた。
【写真】「女神様のよう」野口健＆『ミス日本』グランプリ・長女の親子2ショット
野口は「今日は絵子さんとの某番組にて共演。衣装は大好きなイレンブンティー」とつづり、撮影現場でのオフショットを投稿。スタジオでの様子について「それにしてめスタジオで、絵子さんよ〜喋っていました。誰に似たんだろ 山家は寡黙であるべし!!!」（原文ママ）と、ユーモアたっぷりにコメントした。
コメント欄には「どこの王国のお姫様ですか？」「本当に美人ですね」「女神様のよう」「お父様に似ていらっしゃいますね」「素敵なお二人」といった声が続々。また、野口の表情についても「ひょうきん」「その目力がいいですね」「変顔やめなはれ」といったツッコミ混じりの反応も寄せられていた。