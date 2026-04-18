アニメ『パンどろぼう』ティザーPV第2弾を公開！エンディング主題歌アーティストはきゃりーぱみゅぱみゅに決定！

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シリーズ累計550万部を突破した、柴田ケイコ先生が手掛ける大人気絵本「パンどろぼう」シリーズのアニメ化が決定し、2026年10月よりNHK Eテレにて放送予定。この度ティザーPV第2弾が公開された。

さらに、注目のパンどろぼうのキャラクター＆キャストを発表！パンどろぼうを演じるのは、声優の朝井彩加に決定。あわせてエンディング主題歌アーティストがきゃりーぱみゅぱみゅに決定したことが発表された。

＜エンディング主題歌アーティスト きゃりーぱみゅぱみゅコメント＞



主題歌を担当させていただけるという事で、とってもとっても嬉しいです！

普段から我が子に何度も読み聞かせしている大好きな作品なので、「まさか自分

が！？」と驚きました…！

楽曲もとってもかっこよく仕上がっていて、「パン」を何回も連呼しているうちに、

気づいたら頭の中もパンでいっぱいになります（笑）。

気づいたら口ずさんで、気づいたらパンが食べたくなる…そんな楽しい一曲です！

マネして歌って踊って欲しいです！！！

●作品情報

アニメ『パンどろぼう』

放送情報：2026年10月よりNHK Eテレにて放送決定

※放送は変更となる場合がございます

＜イントロダクション＞

まちのパンやからとびだすひとつのかげ

パンがパンをかついでにげていく！？

パンがだいすきなおおどろぼう

パンどろぼうだ！！

あっちへサササッ こっちへサササッ

せかいいちおいしいパンをさがしもとめ

パンどろぼうは きょうもパンやへしのびこむ！

【スタッフ】

原作：柴田ケイコ「パンどろぼう」シリーズ（KADOKAWA刊）

監督：京極尚彦

副監督：山城智恵

構成：望月真里子（サテライト）

キャラクターデザイン：みやこまこ

リードアニメーター：竹中真吾、原夕佳、袖山麻美、富田恵美(WITSTUDIO)

色彩設計：松谷早苗、堀越智子

色彩設計補佐：曽我早紀子 （RIC）

美術監督：中村千恵子

美術：スタジオ心

撮影監督：清水まさお

撮影：牧野真人、ライトフット

編集：藤本理子（岡安プロモーション）

音楽：藤澤慶昌

音響監督：小沼則義

音響効果：古谷友二(スワラ・プロ)

音響制作：ビットグルーヴプロモーション

アニメーションプロデューサー：増谷大輔

アニメーション制作：シンエイ動画

【キャスト】

パンどろぼう：朝井彩加

【エンディング主題歌】

きゃりーぱみゅぱみゅ

©柴田ケイコ・KADOKAWA/パンどろぼう製作委員会

関連リンク

アニメ「パンどろぼう」公式サイト:

https://pandorobo-anime.com/