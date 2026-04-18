Instagramのフォロワー数47万超の料理家・つくあやさん。SNSで絶大な支持を集める彼女の最新著書『つくあやの一汁三菜節約献立』は、発売直後から重版となった話題の一冊です。その電子版がなんと、499円で買えるAmazon特別セールを開催中！

つくあやの一汁三菜節約献立 月2万円で家族の胃袋をつかむ！ ワン・クッキングムック 著:つくあや \1,125 （2026/04/15 12:06時点 | Amazon調べ） Amazon ポチップ ポチップ

節約しながら豪華でボリューミーな料理が楽しめる！

物価高が続くいま、できれば食費を少しでも抑えたいもの。でも、節約食材ばかりでテンションが下がるのも避けたいですよね。つくあやさんが紹介するレシピのスゴイところは、大人2人で1か月の食費を2万円に抑えながらも、節約感ゼロの豪華な見た目と満足感を両立させている点。

↑これで「えび」が入ってないなんて、信じられない！ 「はんぺん de えびカツ風」。

特に目を見張るのは、驚きの「かさ増し」＆「代用」テクニックです。たとえば、本の表紙にも載っている「はんぺん de えびカツ風」は、えびを一切使わない「えびカツ」なんです！ カニカマを使うことで、まるでえびが入っているかのような味わいに。はんぺんは過熱すると膨らむので、お腹も大満足です。

ほかにも、ちくわや厚揚げ、春雨などの安価な食材をメインデッシュに変身させる、「その手があったか！」というかさ増しテクニックがたっぷりと紹介されています。

このボリュームで1食246円！ 「大葉みそ豚丼」献立は必食

特に男性や食べ盛りの子どもに大好評なのが、「大葉みそ豚丼」です。こってりした味付けに温玉が乗っていて、節約メニューとは思えない迫力！ つくあやさんのとっておきテクニック、レンジだけで作れる「50秒温玉」の裏技を使えば、手間がかかりそうな温泉卵も時短で作れちゃいます。

↑こんな豪華な献立が、1食1人分246円!?

「油揚げのチーズ焼き」と「ミニトマトとちくわのごま和え」、「大根と油揚げのみそ汁」も合わせて、わずか15分で一汁三菜が整いますよ。

このほかにも、つくあやさんのセンスとテクニックが光る『つくあやの一汁三菜節約献立』。セール価格で手に入るうちに、ぜひあなたのキッチンに迎えてください！

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