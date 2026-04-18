『ポケモン』見たことない異変！スピネル、ある行動で急展開 第135話あらすじ＆場面カット解禁
人気アニメ『ポケットモンスター』（公式略称：アニポケ テレビ東京系 毎週金曜 後6：55〜）の第135話あらすじ＆先行場面カットが公開された。
【画像】なんじゃ、こりゃ！謎の物体登場 公開された『ポケモン』場面カット
24日放送の第135話は、ステラフォルムになったパゴゴの力を受け、次々とテラスタルする18体のポケモンたち。一方、ラクリウムを消させまいと、エクスプローラーズも総攻撃を仕掛けてくる。
絶体絶命の状況でも、諦めず立ち向かうリコたち。しかし、スピネルが取った「ある行動」により、ラクリウム・コアが覚醒し…！？
一方、リコたちはアメジオとも合流し、ラクア中心部まで到達。そこで目にしたものとは一体…！？
同作は、ラクアでの決戦から1年後を舞台に、セキエイ学園に通うリコと冒険を続けるロイ…成長した2人が再び出会い、キャプテンピカチュウとともに新たな冒険に出るストーリー。ドットや新たな仲間・ウルトとともに、大事な何かを「取り戻す」物語が展開される。
■4月24日放送の第135話「覚醒！滅びのラクリウム・コア」あらすじ
ステラフォルムになったパゴゴの力を受け、次々とテラスタルする18体のポケモンたち。一方、ラクリウムを消させまいと、エクスプローラーズも総攻撃を仕掛けてくる！絶体絶命の状況でも、諦めず立ち向かうリコたち。しかし、スピネルが取った「ある行動」により、ラクリウム・コアが覚醒し…！？
【画像】なんじゃ、こりゃ！謎の物体登場 公開された『ポケモン』場面カット
24日放送の第135話は、ステラフォルムになったパゴゴの力を受け、次々とテラスタルする18体のポケモンたち。一方、ラクリウムを消させまいと、エクスプローラーズも総攻撃を仕掛けてくる。
絶体絶命の状況でも、諦めず立ち向かうリコたち。しかし、スピネルが取った「ある行動」により、ラクリウム・コアが覚醒し…！？
同作は、ラクアでの決戦から1年後を舞台に、セキエイ学園に通うリコと冒険を続けるロイ…成長した2人が再び出会い、キャプテンピカチュウとともに新たな冒険に出るストーリー。ドットや新たな仲間・ウルトとともに、大事な何かを「取り戻す」物語が展開される。
■4月24日放送の第135話「覚醒！滅びのラクリウム・コア」あらすじ
ステラフォルムになったパゴゴの力を受け、次々とテラスタルする18体のポケモンたち。一方、ラクリウムを消させまいと、エクスプローラーズも総攻撃を仕掛けてくる！絶体絶命の状況でも、諦めず立ち向かうリコたち。しかし、スピネルが取った「ある行動」により、ラクリウム・コアが覚醒し…！？
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