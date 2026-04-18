なぜ、紙の本は大事なのか。『書物を楽しむ あえて今、紙の本を読む理由』（朝日新書）を出した作家の林望さんは「今後、デジタル教科書で育った子どもたちが社会を占めるようになれば、日本の古典を勉強しようなどと思う人がいなくなるかもしれない。じつはそれは、想像以上にのっぴきならないことだ」という――。

■日本と欧米の電子本の違い

世界中、電子本なんか絶対に普及しない、とは言いません。欧米のほうでは、電子本はもうごく当たり前になっているかもしれません。

写真＝iStock.com／Liudmila Chernetska ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Liudmila Chernetska

では日本はどうかというと、本書『書物を楽しむ あえて今、紙の本を読む理由』で前述したように、かならずしも電子が紙を凌駕(りょうが)しつつある……という状況にはなっていません。

電子メディアの一番のメリットは何かというと、紙が要らないのでその分のコストがかからないことです。紙代、製版代、印刷代、製本代、これらが本のコストの大部分ですから。

そうすると、中身のコンテンツデータのみで成り立っている電子本は、紙の本として作るときと比べて、物理的な意味で言えばほとんどコストがゼロに近い。

書物を出すときに、電子書籍ではデータを電子本のコンピュータへ流し込めば、それでもうできてしまう。版組デザインも要らないし、製本のコストも紙代もかからない。紙の本の場合は、そうした初期費用が大変に大きい。だから、出版社が売り上げの大部分を取って、著者には1割の印税しか行かないことになっている。

電子本の印税は、基本的には半分が著者というのが欧米では通行のスタイルだと聞きます。だから、西欧人の作家にしてみれば、紙の本なんかで初期費用に取られるより、電子本で出して半分を印税としてもらったら、こんなにありがたいことはないというものです。

■日本の電子本の印税が不利なワケ

ところが、日本は決してそういうふうにはなりません。

なぜかというと、電子本の出版販売がすべてアップルのような強大なコンピュータ情報会社に握られているので、結果的に日本では、著者を馬鹿にしたような契約となっており、もう呆れ返るほどです。

すなわち、電子本で出した価格の6割だかは、アップルのようなコンピュータ情報会社が取ってしまう。日本の出版社はその残りについて、やはり「著者印税は1割」と言ってくることもある。まことに人を馬鹿にした話です。

今仮に1000円が定価の本だと仮定すると、その内600円は、コンピュータ会社が取り、のこりの400円の10％すなわち40円が著者の手許に残る、ということになって、これでは著者は浮かばれません。

しかし、それでは余りにも著者がないがしろにされる形なので、現在私の経験では、コンピュータ会社の取り分を除いた部分の、25％が著者、残りの75％が出版社というような契約になっている場合も多い。

しかしその場合でも、最初から紙の本を出して印税1割を受け取ったのと、なにも変わりませんから、著者サイドとしては、電子本でなんら有利になるということはない……というのが現実です。

■「濡れ手で粟」の大もうけは誰か

かくして、日本で電子本を書いても、儲かるのはコンピュータ情報会社ばかりという、まさに植民地的な状況に置かれているため、著者にも出版社にも何のメリットもないのです。

したがって、せっかく電子本で出版にかかるイニシャルコストが大幅にカットできたとしても、その利益は、出版社にも著者にも還元されない仕組みですから、もちろん本は安くならないというわけです。

ただし、コンピュータ情報会社だけは、ただなにもせずに「濡れ手で粟」の大もうけ、という次第ですから、少なくとも日本では、電子本なんか普及するわけがない、これは理の当然です。

かくして、独立国家であるはずの日本が、アップルなどが何もかも取っていくという植民地的なことを黙認させられているのであれば、この国では電子出版なんかしていただかなくてけっこうだ、と私は思っています。

だから、日本の作家は、アメリカなどとは相違して、電子本でオリジナルを出す作家はほとんどいません。

その代わり、スマホなどでチャラチャラッと10分で読める、ショートショートみたいなものを素人が自分でアップすればいい。それをSNSなぞで宣伝すると、たまさかにヒットしたりする、でも、ヒットしたからとてじつは儲かってないと思います。

だから、結局、何にもならないことのために膨大な電子装置を動かしているのは、まことに理解に苦しむところです。

■デジタル教科書は愚策の最たるモノ

そして、今、まったくナンセンスだと私が痛切に感じているのが、デジタル教科書です。

これはなんとしても阻止しなければなりません。私は小学校のころから、使った教科書を今でも全て保存してあります。何度も引っ越しをしたけれど、捨てずに持ってきた。それを見ると、自分の生きてきた歴史がそこにあるのです。

撮影＝東川哲也（朝日新聞出版写真部映像部） 作家の林望さん - 撮影＝東川哲也（朝日新聞出版写真部映像部）

そうしたことは、じつはのっぴきならず大事なことです。

何を学んできたのかということは、とりもなおさず「自分が何者であるか」というアイデンティティの問題でもあるからです。それを思えば、電子教科書なぞは、人間を愚昧(ぐまい)化する政策の最たるものと言えます。

年々歳々、学校の授業では古典文学なんか読まなくていいというようになってきて、漢文などもほとんど教えないという学校も少なくないらしいのです。

私たちのころは、漢文・古文・現代文の3つを学んだのであったけれど、今は「国語総合」とかいって、現代文も古文も一緒くたにして教え、古典文学を学ぶことが質量ともに貧しくなっており、概していえば、古文や漢文はごくおざなり……まあやってもやらなくてもいい、というようなことになっているらしい。

なんという情けないことでしょうか。

■世界で比類なき歴史を持つ日本の古典

日本の文学は文字のテキストだけでも、『古事記』あるいは『万葉集』から数えれば1300年もの歴史があるというのに、こんな貧弱な姿では、我々の祖先の文学をちゃんと読解することなどおぼつかない限りです。

古典を読んだことのない若者たちに、どうやって日本人としての誇りを持たせるのでしょうか。

イギリスでシェイクスピアの戯曲が書かれて500年くらい。それに対して、日本という国が持っている、文学や書物の長く豊潤な歴史ということを考えると、712年にできた『古事記』から数えれば、現在まで1314年になるし、759年に作られた『万葉集』から数えても1231年になります。

それから一度も王朝が亡んだり交代したりすることなく、現在まで連綿と無数の古典文学作品を作りつづけ、書物として伝えつづけてきた国は、世界広しといえども、わが日本だけで、世界中ほかにはどこにもそんな国はないのです。

中国は刊本でないと書物として認められない、すると現存するものは一番古くて10世紀くらいになる。それも中国の書物は哲学や思想、あるいは歴史や詩文などが主体だから、長い書物と文学の歴史を持っていることにおいては、日本は世界で随一にして唯一の国です。

■タブレット1枚授業で失われるもの

教科書をデジタルにすると、確かにタブレット1つ持っていれば、それで済むかもしれない。けれど、それだけを持って登校する生徒たちの姿を想像すると、便利ではあっても、学校生活の味わいがない、という気がします。

きょうは、国語と理科、それに算数と社会、とかいうように、時間割を睨(にら)みながら、毎日ランドセルに教科書を選んで入れ、それを肩に担(かつ)いで登校する、そうしたことの中に「学校に通う」ことの喜びもあり、日々の勉強の現実性もあるというものです。

それをタブレット1枚だけ持って行くのは、もう何もかもスマホでやるのと一緒で、便利ではあるが味気ない。

写真＝iStock.com／recep-bg ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／recep-bg

オブジェクトとしての教科書がないのは、それとともに暮し、それをつかって学んだという「実感」が圧倒的に希薄になってしまう、そういうものです。

■歴史文化が失われる亡国の兆し

今後、デジタル教科書で育った子どもたちが社会の大勢を占めるようになったら、日本の古典文学なんかを勉強しようと思う人がいなくなってしまうかもしれません。

林望『書物を楽しむ あえて今、紙の本を読む理由』（朝日新書）

たとえば、中国では、共産党が天下を握ってから文字を簡体字にしてしまった。そのため、今の中国の人は昔の本をまったく読めないのです。

かつて正字であった繁体字で書かれていると、何の字だかわからない。そこで文化の断絶が起こってしまい、全く古典を理解できない人が大半になって、何千年も昔から蓄積されてきた、哲学、歴史、文学、学術、等々の根幹を形成する「書物」を、国民の大多数が読むこともできず、むろん書くこともできない……それは一国の存立から言えば、歴史の喪失、文化的蓄積の断絶ということですから、もう亡国の兆(きざ)しです。

日本のように、奥ゆかしい文学や哲学、絵画や歴史、そういう文化的な長い伝統を持っている国が、そんな情けないことになっていいのでしょうか。

アメリカなどは、18世紀に出来た新興国ですから、当然我が国のように長い伝統もなく、豊かな古典文学も持っていません。そうした長く豊かな歴史を持たない国々が電子化という力わざによって、文化的ヘゲモニーを掌握し、すべてをその都合に合わせて再構成するようでは、我々の長い伝統と高い蓄積を誇る文化的アイデンティティが圧殺されてしまうことがあきらかです。

絶対にそんなことを許してはなりません。

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林 望（はやし・のぞむ）

作家・書誌学者

1949年、東京生まれ。作家。国文学者。慶應義塾大学大学院博士課程修了。ケンブリッジ大学客員教授、東京藝術大学助教授等を歴任。専門は日本書誌学、国文学。著書に『イギリスはおいしい』『節約の王道』『「時間」の作法』など多数。『謹訳 源氏物語』は源氏物語の完全現代語訳、全10巻既刊9巻。

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（作家・書誌学者 林 望）