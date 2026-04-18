「月夜行路」一ノ瀬美空(乃木坂46)がゲスト出演！地上波ドラマ初出演 役柄は追って明らかに
次回4月22日（水）よる10時 第3話を放送 日本テレビ系水曜ドラマ「月夜行路 ―答えは名作の中に―」（毎週水曜よる10時放送）。
本作に、一ノ瀬美空（乃木坂46）のゲスト出演が決定！果たしてどんな役で登場するのか？詳細は追って明らかに。一ノ瀬は地上波ドラマ初出演となる。
＜一ノ瀬美空（乃木坂46） コメント＞
ミステリー作品が大好きなので、こんなにも素敵な作品に関わらせていただけて本当に嬉しいです。地上波のドラマに出演させていただくのは初めてですが、魅力的な出演者の皆さまや、ぐっと惹き込まれるストーリーに支えられ、楽しく撮影することができました。名作文学とともにこの作品を楽しんでいただけたら嬉しいです！
＜番組情報＞
原作：秋吉理香子『月夜行路』（講談社）
脚本：清水友佳子
音楽：Face 2 fAKE
チーフプロデューサー：道坂忠久
プロデューサー：水嶋陽、小田玲奈、松山雅則
トランスジェンダー表現監修：西原さつき、若林佑真、白川大介
演出：丸谷俊平、明石広人
制作協力：トータルメディアコミュニケーション
製作著作：日本テレビ
番組公式SNS、ホームページ
・X：@getsuyakouro
・Instagram：@getsuyakouro
・TikTok：@getsuyakouro
・ホームページ：https://www.ntv.co.jp/getsuyakouro/
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＜原作情報＞
『月夜行路』
四十五歳の誕生日、孤独な主婦の沢辻涼子は家を出た。偶然出会った美しいバーのママ・野宮ルナは、深い文学知識と洞察力を活かした推理で、かつての恋人への涼子の思いを言い当てる。最愛の彼はなぜ涼子のもとを去ったのか？二人が始めた元彼探しの旅先で、明らかになる秘密とは。涙のサプライズエンディング！
発売中 講談社文庫
『月夜行路 Returns』
元彼探しの旅から戻った涼子が再びルナを訪ねたとき、店に届いた古いノートパソコン。誰が、何のために送ってきたのか。涼子は、パソコンを開くパスワード探しを手伝うことに。行く先々で事件に巻き込まれながら、パスワードを試していく二人。願いを込めた仕掛けに挑めるチャンスは、5回。鍵を握るのは、1冊の本。
4月22日発売予定 講談社
【秋吉理香子 プロフィール】
兵庫県出身。早稲田大学第一文学部卒業。ロヨラ・メリーマウント大学大学院にて映画・TV番組制作修士号取得。2008年、第3回Yahoo! JAPAN文学賞を受賞し、2009年に『雪の花』でデビュー。主な著作に『月夜行路』『悪女たちのレシピ』『終活中毒』『無人島ロワイヤル』『暗黒女子』などがある。