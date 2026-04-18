◆米大リーグ ロッキーズ―ドジャース（１７日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）

ドジャースは１７日（日本時間１８日午前９時４０分開始予定）から、敵地でロッキーズとの４連戦を予定している。試合が行われるデンバーは大雪で球場が一面の銀世界となった。グラウンドに姿を現したパヘスは雪だるまを作り、プライアー投手コーチらコーチ陣も雪合戦を開始するなど、ドジャースナインは大興奮だった。

予報では最低気温は０度と極寒に加え、強風も重なっている。グラウンドには佐々木朗希投手も姿を現し、雪景色を写真撮影していた。

この日はロッキーズ・菅野智之投手（３６）が先発を予定し、ドジャース・大谷翔平投手（３１）との日本人対決にも注目が集まる。標高約１６００メートルで打球が飛びやすく「打者天国」と呼ばれるクアーズフィールド。大谷は７５打数２９安打の打率３割８分７厘、７本塁打、２０打点と好相性。エンゼルス時代の２３年６月２３日に日米２００号、昨年６月２４日（同２５日）には同３００号を達成した縁起のいい球場でもある。

試合開始３時間半前時点では雪は降りやみ、段階的に除雪が行われている。