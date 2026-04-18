＜速報＞渋野日向子は「72」で暫定105位 予選落ちがほぼ確実に
＜JMイーグルLA選手権 2日目◇17日◇エル・カバレロCC（カリフォルニア州）◇6679ヤード・パー72＞米国女子ツアーの第2ラウンドが進行中。日本勢は12人が出場している。
【写真】渋野日向子が子どもたちに言葉を贈る
渋野日向子は3バーディ・3ボギーの「72」と伸ばせず、トータル1オーバー・105位タイでホールアウト。予選落ちがほぼ確実となった。日本勢最上位の岩井千怜はトータル9アンダー・3位タイ。山下美夢有と勝みなみはトータル6アンダー・9位タイと上位でラウンドしている。古江彩佳、岩井明愛、馬場咲希はトータル4アンダー・25位タイ。西村優菜はトータル1アンダー67位タイ、吉田優利はトータルイーブンパー・85位タイにつけている。原英莉花はトータル1オーバー・105位タイ。櫻井心那はトータル2オーバー・115位タイ、笹生優花はトータル5オーバー・128位タイに沈んでいる。トータル14アンダー・単独首位にキム・セヨン（韓国）。トータル12アンダー・2位にユン・イナ（韓国）が続いている。今大会の賞金総額は375万ドル（約5億9700万円）。優勝者には56万2500ドル（約8950万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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