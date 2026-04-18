「有力馬次走報」（１７日）

有力馬の次走報は「うま屋ギガ盛り」にお任せ！東西トレセンで連日取材を続ける取材班が最新情報をお届けします。

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◆香港のクイーンエリザベス２世Ｃ・Ｇ１（２６日・シャティン）を回避となったミュージアムマイル（牡４歳、栗東・高柳大）は、１７日に滋賀県のノーザンファームしがらきへ放牧に出た。今後は宝塚記念（６月１４日・阪神、芝２２００メートル）を目標に調整を進めていく。所属するサンデーサラブレッドクラブがホームページで発表した。

◆大阪杯４着のタガノデュード（牡５歳、栗東・宮）は引き続き古川吉とのコンビで天皇賞・春（５月３日・京都、芝３２００メートル）へ向かう。僚馬で金鯱賞の覇者シェイクユアハート（牡６歳）は宝塚記念（６月１４日・阪神、芝２２００メートル）へ。鞍上は同じく古川吉を予定。

◆栗東・牧浦勢の動行。大阪杯１４着のエコロヴァルツ（牡５歳）はしらさぎＳ（６月２１日・阪神、芝１６００メートル）への出走を視野に入れる。フラワーＣ４着のアメティスタ（牝３歳）はオークス（５月２４日・東京、芝２４００メートル）へ。３月の中山で１勝クラスを勝ち上がったメイショウハチコウ（牡３歳）はプリンシパルＳ（５月３日・東京、芝２０００メートル）へ向かう。

◆川崎記念３着のアウトレンジ（牡６歳、栗東・大久保）は、松山とのコンビで名古屋グランプリ（５月４日・名古屋、ダート２１００メートル）へ。

◆東京スプリント９着のハッピーマン（牡４歳、栗東・寺島）は栗東Ｓ（５月１７日・京都、ダート１４００メートル）へ向かう。

◆フェブラリーＳで連覇を決めたコスタノヴァ（牡６歳、美浦・木村）は、かしわ記念（５月５日・船橋、ダート１６００メートル）でレーンと再コンビを組むことになった。所属する社台グループオーナーズがホームページで発表した。