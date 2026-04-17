日経225先物：17日22時＝1050円高、5万9850円
17日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比1050円高の5万9850円と急騰。日経平均株価の現物終値5万8475.9円に対しては1374.10円高。出来高は5284枚となっている。
TOPIX先物期近は3829ポイントと前日比59.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は68.19ポイント高で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 59850 +1050 5284
日経225mini 59845 +1045 82903
TOPIX先物 3829 +59.5 7242
JPX日経400先物 34665 +660 266
グロース指数先物 776 +7 519
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3829ポイントと前日比59.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は68.19ポイント高で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 59850 +1050 5284
日経225mini 59845 +1045 82903
TOPIX先物 3829 +59.5 7242
JPX日経400先物 34665 +660 266
グロース指数先物 776 +7 519
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース