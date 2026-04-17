　17日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比1050円高の5万9850円と急騰。日経平均株価の現物終値5万8475.9円に対しては1374.10円高。出来高は5284枚となっている。

　TOPIX先物期近は3829ポイントと前日比59.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は68.19ポイント高で推移。

○主要先物価格・22時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 59850　　　　 +1050　　　　5284
日経225mini 　　　　　　 59845　　　　 +1045　　　 82903
TOPIX先物 　　　　　　　　3829　　　　 +59.5　　　　7242
JPX日経400先物　　　　　 34665　　　　　+660　　　　 266
グロース指数先物　　　　　 776　　　　　　+7　　　　 519
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース