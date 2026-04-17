＜告げ口さん＞「あなたの悪口言っていたよ」と伝える人。関係を荒らしたいんだろうけど、実は…！
知らなければ心穏やかにいられたのに。長い人生のなかで、そのようなことを考えた経験はありませんか？ 聞きたくなかった、知りたくなかった。そう思っても、知ってしまったら知る前の自分には戻れない……。今回はそのようなモヤモヤを引き起こすはた迷惑な存在の話です。
『「あの子があなたの悪口を言っていたよ？」なんて言う人って、本当の友だちではないよね。直接聞いて腹を立てるならわかるけど、他人から告げられるってなんなんだろう』
“告げ口さん”とは、今後の付き合い方を考えた方がいい
『そういうこと言う人、要注意人物だから関わらない方がいいよ』
『まさにトラブルメーカーよね』
ママたちからは、そのようなことを言ってくる“告げ口さん”とは距離を取った方がいいとのアドバイスが続々と寄せられました。もしかしたら心の底から心配して話してくれているのかもしれませんが、善意があれば何を言ってもいいわけではありませんよね。言わないでおく優しさも必要ですし、言わないでいいことは口にしない分別も大人なら持っていてもらいたいものです。
隠しきれていない悪意の可能性大？
『ある種の愉快犯だよね。言われた人の反応を見て楽しむみたいな』
『もめているところを見てニヤニヤしたいから言うんだよ。こういうことを言う人は信用しないに限る』
心の底から心配して話してくれる人もいるかもしれませんが、恐らく“悪意”が大前提ではないかとママたちは話していました。あちらにもこちらにもいい顔をし、トラブルの種を見つけては上手に蒔き散らかして植えていく。トラブルの種を蒔いた本人は、ニヤニヤしながら高みの見物……。これが本心ならかなりイライラしますね。
『場を荒らして楽しむなんて性悪だよね』
誰かと誰かを揉めさせたくて楽しんでいるのだとしたら、どうしようもない人としか言いようがありませんよね。悪口なんて限度を超えていなければ娯楽のようなもの。その場限りの内緒話ですから、本人の耳に届かないようにすればいいだけ。いい・悪いではなく、大人の付き合いとは、そうであるべきではないでしょうか。もちろん、悪口・陰口は、肯定できることではありませんが「ここだけの話」を平気で漏らせる方が、確実に信用できませんよね。
言っていないことまで吹き込むケースも
『私、やられた側なんだけど、言っていない悪口を吹き込む人もいるから気をつけてね』
実はコレ、筆者もやられた経験があります。筆者の場合、1の話を何倍にも盛られ、同じ意味でも言い方を変えて相手が誤解するように仕向けられていました。
『小学校のときにそれを言われてムカついたから、「じゃあ今から、あなたから聞いたんだけどって話し合ってくるよ。誤解だから」って言ったら、バカみたいに焦っていたなあ』
筆者の場合は、悪口を言っていたと聞かされた相手と仲がよかったため、きちんと話し合いができました。もちろん告げ口さんがいないところで。結果はすべて誤解。その人とは今もいい関係でお付き合いできています。しかし、告げ口さんの信用は地に落ちていき、周りの知人・友人たちも、次第に「あの人は信用ならない」と思いはじめています。
『いるいる。あれほんとに不思議。自分の価値を下げていることに本人は気づいていないんだよね。教えてあげた優しい自分って思っているのかなと思うけど、その思考回路がムリ。私も投稿者さんが言っているようなことをされたら、途端に信用できない相手になる』
“教えてあげた優しい自分”なんて思っているのだとしたら、とんでもないですよね。真相が判明した途端、自分の信用は地に落ちるのに、それもわからないのですから呆れてしまいます。しかし口が上手い人もいますし、素直に受け取ってしまい悪口を言っていたとされる相手との関係が破綻してしまうケースもあるでしょう。本当にいい迷惑ですね……。
告げ口さん、実は洗脳している最中？
『そういうこと言う人って「味方は私しかいないから私と縁を切っちゃダメだよ」と洗脳している最中らしい』
トラブルの種を蒔いて揉めさせたい。それだけではない可能性もあるといった声も寄せられました。実は筆者、これも経験がありまして……。「味方は私しかいないから縁を切っちゃダメ」と実際に言われて、結果的に友人を失った経験があります。他人の言うことなんて真に受けず、きちんと相手と向き合えばよかったと。何年経っても心にしこりがある状態です。どうかみなさんには、筆者のような思いをしないでほしいと心から願います。でも人ってタイミングや環境次第では、簡単に洗脳されてしまうのですよね……。
告げ口さんとは関わらない！
さて投稿者さんの言うとおり、告げ口さんは友だちではないのかもしれません。善意だろうが悪意だろうが、結果はほぼ同じ。告げ口したって何もいいことはありません。それでもあえて告げ口するわけです。そのような人とは、関わらないことが一番なのでしょうね。言わないでいいことは言わないモラル、身につけておきたいものです。そしてモラルもマナーも守れない相手とは、上手に距離を取ってご自身の身を守ってくださいね。