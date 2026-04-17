「当初の予定より早く」骨折した松本明子、車椅子姿で退院報告！ 「しっかり安静も必要ですよ」の声も
タレントの松本明子さんは4月17日、自身のInstagramを更新。19日に退院できることになったと報告し、車椅子に座っている姿を公開しました。
【写真】松本明子が笑顔で退院報告
コメントでは「退院おめでとうございます」「しばらくご不便だと思いますが、焦らずご無理なさらず、ご自愛くださいね」「退院の運び、良かったですね。1日も早く完治されますようにお祈りしております」「お仕事も大切ですが…しっかり安静も必要ですよ。今だけではなく先を考えて欲しいです。歳を重ねれば重ねるほど後遺症や痛みはでますので」「あっこ、早く退院出来て良かったです。でも、あまりむりしないようにね」と、ねぎらいや心配の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】松本明子が笑顔で退院報告
「体調は問題ございません」松本さんは「医師より許可をいただき、当初の予定より早く、19日に退院できることになりました」と報告し、1枚の写真を投稿。車椅子に座り、足に包帯を巻いた状態で片手を上げ、笑顔を見せています。「体調は問題ございませんので、20日のニッポン放送ラジオビバリー昼ズ、22日のCBCゴゴスマより復帰させていただく予定です！」とのことです。
「自宅前で転倒し、左足首を骨折」3日に「昨日の昼頃、自宅前で転倒し、左足首を骨折してしまいました」と報告し、病院のベッドにいる写真を公開していた松本さん。19日に退院ではありますが、「しばらくは松葉杖での移動」となるようです。早く完治するといいですね。
(文:多町野 望)