７人組ガールズグループのＭＥ：Ｉがデビュー２周年を迎えた１７日、東京・赤坂Ｂｉｚタワー仲通りで行われた「ＮＴＴドコモ ｐｒｅｓｅｎｔｓ “ナイトグラフィーイルミネーション ｂｙ Ｇａｌａｘｙ ｗｉｔｈ ＭＥ：Ｉ”」点灯式に出席した。

日が暮れて肌寒くなった時間帯だが、７人はシルバーとホワイトの美脚もあらわなミニドレスとシューズで登場。ＲＩＮＯＮ（１９）は「まさにＧａｌａｘｙをイメージした衣装。光輝く未来をイメージしたＧａｌａｘｙファッションです」と解説した。

ＭＥ：Ｉが点灯式を行うのは初めてだといい、ＳＵＺＵ（１９）は「初めてＭＥ：Ｉとして参加させていただいて、とてもうれしい気持ちでいっぱい」とワクワク。点灯を待つ間、メンバーは「やばい！かわいい！ドキドキする！」などと新鮮な反応を連発した。

２周年を祝福してイルミネーションがＭＥ：Ｉ仕様に点灯されると、７人は「わー！すごい！」と感嘆し、ＫＥＩＫＯ（２０）は「キレイすぎます。こんな景色を見させてくれて、ありがとうございます」と初の点灯を喜んだ。

この日でデビュー２周年を迎えたＭＥ：Ｉ。ＡＹＡＮＥ（２０）はＹＯＵ：ＭＥ（ファンネーム）に「２周年、たくさんの愛をくださったと思うので、これからも末永くよろしくお願いします」と感謝し、ＭＯＭＯＮＡ（２２）は３年目に向けて「２年間ここまであっという間だった。歩んで来られたのは支えてくださっている関係者の皆さまとＹＯＵ：ＭＥのおかげだと思っています。これからもＭＥ：Ｉらしいありのままの姿をお見せしながら、精いっぱい歩んでいきたい」と決意表明した。

ＭＥ：Ｉはその後、最新ＡＩフォン「Ｓａｍｕｓｕｎｇ Ｇａｌａｘｙ Ｓ２６ Ｕｌｔｒａ」のナイトグラフィービデオ機能を体験。「２年間の感謝を込めて贈りたい」（ＭＯＭＯＮＡ）と、ドコモとのタイアップ楽曲「Ｂｅｓｔ Ｍａｔｃｈ」のスペシャルダンスパフォーマンスを、イルミネーションをバックに披露した。