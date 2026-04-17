バーガーキング®の人気シリーズ“ビッグマウス”から、「ベーコンダブルビーフ ビッグマウス スモークハウス」と「オニオンリングダブルビーフ ビッグマウス スモークハウス」の2メニューが期間限定で新登場。

ポイントは、新開発の「特製スモークベーコンソース」。クリーミーなマヨソースに香ばしい刻みベーコンを使用した、コク深くスモーキーなソースで、食欲をそそる逸品になっています。

さっそく「ベーコンダブルビーフ ビッグマウス スモークハウス」から実食。直火焼きの100％ビーフパティ2枚に、スモーキーなベーコン4枚とチェダーチーズ2枚、アクセントのピクルスが入ってます。

ベーコンとタマネギのコクが感じられる「特製スモークベーコンソース」が香ばしくておいしい！ピクルスの優しい酸味がいい仕事をしています。ピクルスオブザイヤーを受賞してもいいかもしれません。■「ベーコンダブルビーフ ビッグマウス スモークハウス」販売期間：2026年4月17日（金）〜取扱店舗：全国のバーガーキング®店舗（一部店舗を除く）価格：単品1490円、セット1790円標準製品重量：1個あたり298gエネルギー：1個あたり896kcal

「オニオンリングダブルビーフ ビッグマウス スモークハウス」は、直火焼きの100％ビーフパティ2枚、チェダーチーズ2枚、ピクルスに、「オニオンリング」を重ねたメニュー。

オニオンリングがはさまっているのが見えますか…？！

サイドメニューとしても人気の「オニオンリング」をハンバーガーとドッキングしちゃうなんて誰が発明したんですか…？！

「オニオンリング」らしい、カリカリの食感とジュワっとあふれ出す甘みが加わった背徳的なバーガーになっています。油のおいしさだ〜！という味わいでもあるので、チートしたいときに食べるのがおすすめかも。

■「オニオンリングダブルビーフ ビッグマウス スモークハウス」

販売期間：2026年4月17日（金）〜

取扱店舗：全国のバーガーキング®店舗（一部店舗を除く）

価格：単品1490円、セット1790円

標準製品重量：1個あたり345g

エネルギー：1個あたり997kcal



「スモークハウス スモーキーフライドチキン」も、期間限定で新発売！鶏むね一枚肉を使用し、ヒッコリーのスモーキーな香りと7種類のスパイスを使用した、外はサクサク、中はジューシーなチキンパティがメインのバーガーです。

あっさりした肉のうま味がありつつも、「特製スモークベーコンソース」が入ることで本格的な味わいになっています。

ベーコンの肉肉しいコクとスモーキーな味わいが楽しめるバーガーキング®の新作をぜひチェックしてみてくださいね！

■「スモークハウス スモーキーフライドチキン」

販売期間：2026年4月17日（金）〜

取扱店舗：全国のバーガーキング®店舗（一部店舗を除く）

価格：単品640円、セット940円

標準製品重量：1個あたり221g

エネルギー：1個あたり539kcal

※モーニング実施店舗では10時30分以降の販売となります。

※店舗により、販売時間帯が異なります。

※店舗の状況により、販売を一時中止する場合がございます。



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Text：のじょ



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