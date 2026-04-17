カルビーは、“やめられない、とまらない”でおなじみのロングセラー商品「かっぱえびせん」から、青のりと焼きのりの2種類の「のり」に、香ばしいごま油を加えた「かっぱえびせん ごま油香るのりしお味」を4月27日に全国のコンビニエンスストア先行で期間限定発売する。コンビニエンスストア以外の店舗では、5月11日に発売する。

1964年に発売した「かっぱえびせん」は、カルビーの創業者（松尾孝）が幼少期の好物であった“川えびの天ぷら”に着想を得て誕生した、発売60年を超えたロングセラー商品。過去には、「のりわさび味」（1996年）や「韓国のり風味」（2002年）、「ごま油香るのりしお味」（2020年）など、のり系の味の商品を多数展開している。

その中でも「のり」と「しお」の組み合わせは、2021年から「のりしお味」として夏に発売し、年を追うごとに販売規模が拡大しているフレーバーだという。今年は、のりの爽やかな磯の香りがより引き立つ新緑の季節に合わせ4月から展開する。これまで同様、青のりと焼きのりの2種類を使用することに加え人気のごま油をきかせることで、香ばしさとコクをプラス。春から初夏にかけて楽しんでいただける、食欲をそそる「のりしお味」に仕上げた。

商品特長は、香ばしいごま油の風味に、青のりと焼きのりの2種類の「のり」を使用した。青のりの豊かな香りと、焼きのりのコクが合わさり、えびの風味を引き立てる、香り豊かな味わいに仕上げた。“やめられない、とまらない”おいしさが楽しめる。

パッケージは、のりの緑を基調としながら、初夏らしく明るめの配色のデザインに仕上げた。のりとごま油を配置し、味をイメージしやすく表現している。

［小売価格］170円前後（税込）

［発売日］

コンビニエンスストア：4月27日（月）

コンビニエンスストア以外の店舗：5月11日（月）

カルビー＝https://www.calbee.co.jp