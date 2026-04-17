“デビュー2周年”ME:I、グループ初の点灯式で赤坂に降臨 3年目は「初心を忘れずに」
ガールズグループ・ME:I（MIU、MOMONA、AYANE、KEIKO、RINON、SUZU、TSUZUMI）が17日、東京・赤坂Biz タワー仲通りで行われた『NTTドコモ presents“ナイトグラフィーイルミネーション by Galaxy with ME:I”点灯式』に出席した。
【写真】まるでプリンセス！真っ白の衣装で登場したME:I
デビュー時から「Samsung Galaxy」のTVCM に出演中のME:Iは、明るい未来をイメージした「Galaxy ファッション」に身を包み、赤坂の街に降臨。登場すると、駆けつけたファンやイベントに気が付き足を止めていた人たちから拍手と歓声が上がった。
この日、2024年4月17日のデビューからちょうど2周年を迎えたMEIが、グループとして初となる点灯式に挑戦。SUZUは「とってもうれしい気持ちでいっぱいです。点灯という瞬間をみなさんと共有できたらうれしいです！」とにっこり。2周年を記念し、同所で開催中の「さくらイルミネーション」がME:I特別仕様に彩られデビューが祝福されると、ME:I全員で飛び跳ねて喜んだ。KEIKOは「きれいすぎます！こんな素敵な景色を見せていただいてありがとうございます！」と大興奮。
デビュー2周年を迎え、MOMONAは「2年間あっという間だったんですけど、多くの関係者の皆さまとYOU:MEのみなさんのおかげ」と感謝をにじませ、「これからもME:Iのありのままの姿をお見せしながら、初心を忘れずに、YOU:MEのみんなとたくさんすてきな思い出を作りながら精一杯歩んでいきたいと思います！」とさらなる未来に向け意気込んだ。
【写真】まるでプリンセス！真っ白の衣装で登場したME:I
デビュー時から「Samsung Galaxy」のTVCM に出演中のME:Iは、明るい未来をイメージした「Galaxy ファッション」に身を包み、赤坂の街に降臨。登場すると、駆けつけたファンやイベントに気が付き足を止めていた人たちから拍手と歓声が上がった。
デビュー2周年を迎え、MOMONAは「2年間あっという間だったんですけど、多くの関係者の皆さまとYOU:MEのみなさんのおかげ」と感謝をにじませ、「これからもME:Iのありのままの姿をお見せしながら、初心を忘れずに、YOU:MEのみんなとたくさんすてきな思い出を作りながら精一杯歩んでいきたいと思います！」とさらなる未来に向け意気込んだ。