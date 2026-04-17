【ノンデリ義父！】夫「気にしすぎ（笑）」私を会社の部下と同じにしないで〜＜第4話＞#4コマ母道場
嫁VS姑の問題は、ママスタセレクトでも何かと話題にあがるところです。しかし今回は嫁VS舅問題！ しかもこのお舅さん、お嫁さんと仲良くなりたいとグイグイ距離を詰めてくるタイプのようです。これはまたお姑さんとは違った問題が勃発しそうですね。
第4話 そんなもん？
【編集部コメント】
出たーー！ 義実家問題で悩む妻に繰り出される、夫の「気にしない」。気にしているから相談しているのに、それに対して「気にしない」はないでしょ〜トモアキさん。しかも義父が嫁をよびすてにするなんて、気にしない方が無神経な気もするのですが……。部下と同じに扱われても困るし、その考え方がそもそも問題なのではと突っ込みたくなってしまいますね。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
第4話 そんなもん？
【編集部コメント】
出たーー！ 義実家問題で悩む妻に繰り出される、夫の「気にしない」。気にしているから相談しているのに、それに対して「気にしない」はないでしょ〜トモアキさん。しかも義父が嫁をよびすてにするなんて、気にしない方が無神経な気もするのですが……。部下と同じに扱われても困るし、その考え方がそもそも問題なのではと突っ込みたくなってしまいますね。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙