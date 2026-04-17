3x3男子日本代表強化合宿参加メンバーが発表…W杯・ネーションズリーグに向けて調整

4月17日、日本バスケットボール協会（JBA）は4月21日から23日まで行われる3x3バスケットボール男子日本代表強化合宿の参加メンバーと6月1日からポーランド・ワルシャワで開幕する「FIBA3x3ワールドカップ2026」の予選プール組み合わせを発表した。

強化合宿は「FIBA3x3ワールドカップ2026」や6月から行われる「FIBA3x3ユース・ネーションズリーグ2026U21/U23」に向けた継続的な強化を目的に、味の素ナショナルトレーニングセンターで行われる。メンバーには今月行われた「FIBA3x3アジアカップ2026」で4位となった小澤崚（SHIBUYA SCELFIDA）ら3x3男子日本代表選手をはじめ、11名が招集された。





また日本（FIBAランキング14位）は予選プールCに入り、同組にはオランダ（同3位）、ドイツ（同6位）、中国（同11位）、ニュージーランド（同22位）が名を連ねる。強豪オランダや先日の「FIBA3x3アジアカップ2026」の3位決定戦で惜しくも敗れた中国と対戦する。2028年に開催されるロサンゼルスオリンピックにつながる戦いであるため、多くの勝利が望まれる。日本は今回で6大会連続8回目の出場で、最高順位である11位（2016年）を超えることができるか注目が集まっている。◆■3x3バスケットボール男子日本代表強化合宿参加メンバー表

□選手



松澤大晃（SAGAMIHARA PROCESS/200センチ/33歳）



中西佑起（NINJA AIRS/191センチ/33歳）



出羽崚一（UENOHARA SUNRISE/190センチ/33歳）



井後健矢（SAGAMIHARA PROCESS/198センチ/31歳）



小澤崚（SHIBUYA SCELFIDA/178センチ/27歳）



クーリバリソロモン（UTSUNOMIYA BREX.EXE/183センチ/25歳）



若木悟琉（SHINAGAWA CITY.EXE/192センチ/23歳）



バラダランタホリ玲依（大東文化大学/195センチ/21歳）



ロイ優太郎（白鷗大学/192センチ/20歳）



井伊拓海（筑波大学/197センチ/19歳）



小野恵富（江戸川大学/194センチ/19歳）

□スタッフ



チームリーダー：弘田充宏（JBA）



ヘッドコーチ：中祖嘉人（JBA）



コーチ：鈴木慶太（株式会社アウトナンバー）



アスレチックトレーナー：岡本香織（JBA）、一柳武男（JBA）、村木亮子（JIN整形外科スポーツクリニック）



チームマネージャー：小瀧開ラファエル（JBA）



サポートスタッフ：藤田純平（日本体育大学）





【動画】「FIBA3x3アジアカップ2026」日本代表の全試合ハイライト