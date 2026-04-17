記事ポイント 横浜4会場を巡る都市型音楽フェス「CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026」が開催されます。イベントは2026年4月3日から5日まで横浜エリアで実施されます。新設エリア「Echoes Amusement Park」がゲームやスケートボードなどの遊びを楽しめる場として登場します。 横浜4会場を巡る都市型音楽フェス「CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026」が開催されます。イベントは2026年4月3日から5日まで横浜エリアで実施されます。新設エリア「Echoes Amusement Park」がゲームやスケートボードなどの遊びを楽しめる場として登場します。

CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026は、横浜の街全体で音楽とカルチャーを楽しめる都市型音楽フェスです。

三菱商事都市開発は、横浜の回遊性向上と賑わい創出につながる取り組みとして協賛します。

CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026「横浜4会場で楽しむ都市型音楽フェス」

イベント名：CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026開催日：2026年4月3日(金)・4日(土)・5日(日)会場：Kアリーナ横浜、横浜赤レンガ倉庫 赤レンガパーク特設会場、KT Zepp Yokohama、臨港パーク主催：CENTRAL実行委員会公式ホームページ：https://central-fest.com

CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026は、Kアリーナ横浜や横浜赤レンガ倉庫など横浜を代表する4会場で多彩なエンターテインメントを展開します。

CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026は、アーティストごとに異なるコンセプトのイベントを同時開催し、街歩きとあわせて楽しめるフェス空間をつくります。

新設アミューズメントエリア

エリア名：Echoes Amusement Park Supported by 三菱商事都市開発会場：横浜赤レンガ倉庫・赤レンガパーク特設会場「Echoes Baa」内対象：チケット所持者のみ

Echoes Amusement Park Supported by 三菱商事都市開発は、ゲームブースやスケートボード、ラジコン、クレーンゲームが集まる新エリアです。

Echoes Amusement Park Supported by 三菱商事都市開発は、街なかで新しい遊びに出会える体験型コンテンツを楽しめます。

体験コンテンツ

ゲームブース：Apex Legends、skate.、EA SPORTS FC(TM) 26、UFC(R) 5、F1(R) 25などを展開ゲームブース開催時間：4月4日(土)11:00〜20:00、4月5日(日)11:00〜20:00クレーンゲーム開催時間：4月4日(土)11:00〜20:00、4月5日(日)11:00〜20:00クレーンゲーム料金：BIGぬいぐるみ〜WA!〜 1プレイ200円、おやすみピローマスコット 1プレイ100円、すっぽりソックスマスコット 1プレイ100円スケートボード開催時間：4月4日(土)11:00〜18:00、4月5日(日)11:00〜18:00ラジコン開催時間：4月4日(土)11:00〜18:00、4月5日(日)11:00〜18:00

ゲームブースは、Electronic Artsの人気タイトルをその場で遊べるコーナーとして登場します。

スケートボードは、プロスケーターのジャムセッションや体験ワークショップでカルチャーの魅力に触れられます。

ラジコンは、ストリートスタイルのデモやスケートボードとの共演を通して新しい遊び方を体験できます。

クレーンゲームは、「パペットスンスン」のプライズを狙える遊びとして楽しめます。

CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026は、音楽フェスに加えて遊びの体験エリアも巡れる点が魅力です。

Echoes Amusement Park Supported by 三菱商事都市開発は、横浜赤レンガ倉庫で立ち寄りたくなる参加型コンテンツをそろえます。

横浜エリアは、音楽やカルチャーをきっかけに街歩きも楽しめる週末のおでかけ先として注目です。

CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026の紹介でした。

よくある質問

Q. CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026はいつ開催されますか？

A. CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026は2026年4月3日から5日まで開催されます。

Q. Echoes Amusement Parkは誰でも利用できますか？

A. Echoes Amusement Parkはチケット所持者のみ利用できます。

Q. クレーンゲームは有料ですか？

A. クレーンゲームは有料で、景品ごとに1プレイ100円または200円で楽しめます。

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