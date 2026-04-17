フライブルクMF鈴木唯人が2ゴール

ドイツ1部ブンデスリーガのフライブルクは現地時間4月16日にUEFAヨーロッパリーグ（EL）準々決勝の第2戦、セルタ（スペイン）戦に3-1で勝利。

2戦合計6-1での突破を決めたゲームで日本代表MF鈴木唯人が2ゴールした。

鈴木はチームが1-0（2戦合計4-0）で迎えた前半39分、左サイドからのラストパスに対して体を開いてゴールを視野に捉え、目の前の相手DFの股下を通すシュートを狙う。わずかに足にあたってコースが変わるもサイドネットに吸い込まれ、試合を決定づける1点になった。後半にも1点を奪った鈴木はこの日2得点で、チームを準決勝に導いている。

欧州サッカー連盟（UEFA）の公式サイトでもこの勝ち上がりを特集している。フライブルクにとって初のEL準決勝進出となり、鈴木の1点目は「ゴールキーパーはなす術がなかった」と評された。

フライブルクはブラガ（ポルトガル）と準決勝を戦う。ドイツ移籍1年目で躍動する24歳MF鈴木の活躍ぶりと共に、頂点まで駆け上がれるか注目される。（FOOTBALL ZONE編集部）