台湾夜市の賑わいを千葉で。流山おおたかの森に登場する台湾燈龍夜市祭、定番グルメとスイーツが勢揃い
千葉県・流山（ながれやま）に台湾夜市がやってくる。2026年4月16日から流山おおたかの森で開催される台湾のグルメイベント「台湾燈龍夜市祭(たいわんとうろう よいちまつり)」とは、いったいどんなイベントなのか。
千葉・流山で台湾燈龍夜市祭 4月16日から26日間開催！
台湾燈龍夜市祭
台湾の夜市といえば、台湾を代表する一大文化。そんな台湾夜市の賑わいを再現したイベント「台湾燈龍夜市祭」が、2026年4月16日（木）〜5月11日（月）に開催される。場所は千葉県・流山おおたかの森駅からすぐの「流山おおたかの森S.C. 森のまち広場」だ。都心にもほど近く自然も多いため、子育てしやすい場所としても人気のエリアだ。
台湾燈龍夜市祭
今回のイベントには、台湾の食文化を体験できる数々のグルメが登場。台湾夜市で人気の屋台グルメやスイーツが販売される。さらに、会場には赤提灯を設置し、夜市のような空間が演出されるそう。GW期間中にも開催しているため、足を運びやすいのも嬉しいポイント。
夜市の定番台湾グルメ さくっと手軽に食べられる
“ザ・台湾”の定番グルメを中心に、何度でも食べたくなる魅惑の台湾グルメを見ていこう。
大鶏排（ダージーパイ）
大鶏排（ダージーパイ）
サクッとした衣に包まれた、大きくて迫力満点の一枚。空腹時に背徳感を覚えながら頬張りたい。
胡椒餅（こしょうもち、フージャオビン）
胡椒餅（こしょうもち、フージャオビン）
台湾で人気のストリートフード。餡は黒胡椒を効かせた豚肉とネギで、食べたらエネルギーが出そうだ。
いちごあめ
いちごあめ
パリッと弾ける飴の食感と、ジューシーないちごの甘酸っぱさが広がる定番スイーツ。写真映えも間違いなしだ。
雪花冰 マンゴーミルク（シュエホワビン マンゴーミルク）
雪花冰 マンゴーミルク（シュエホワビン マンゴーミルク）
ふわりと口の中で溶けていく、雪のような食感のかき氷。台湾スイーツ定番のふわふわなかき氷が嬉しい。
豆花（トウファ）
豆花（トウファ）
やわらかくとろける食感の豆乳プリンで、ほんのり甘いシロップがアクセントの台湾の定番人気スイーツ。口の中にやさしい味が広がりそうだ。
愛玉ゼリー
愛玉ゼリー
ぷるんとした透明ゼリーに、さっぱりとしたレモンシロップを合わせた爽やかなデザート。食後にさっぱりといただいたら気分も爽やかになりそうだ。
ルーロー麺
ルーロー麺
甘辛く煮込んだ豚肉の旨みと濃厚なタレが麺に絡む台湾麺。台湾の味をがっつりと楽しめそうだ。
魯肉飯（ルーローハン）
魯肉飯（ルーローハン）
甘辛く煮込んだ豚肉が白ご飯にマッチする、台湾を代表する屋台フード。お酒にもよくあいそうだ。
台湾ビール/台湾ビールカクテル
台湾ビール/台湾ビールカクテル
すっきりとした喉ごしと軽やかな苦味が特徴の台湾ビールと、台湾ビールをベースにトロピカルフルーツをあわせた華やかなビアカクテル。台湾料理によく合うビール＆ビールカクテルは見逃せない。
ボバ
ボバ
マンゴーやパイナップル、台湾レモンなど人気の台湾フルーツを使用したドリンクに、もちもち食感のボバ（タピオカ）をトッピング。日本ではなかなか見ないカラフルなタピオカが目を引く。
平日は仕事や学校帰りに、休日は家族や大切な人たちと一緒に。夜市に寄って台湾らしい夜を楽しんでみてはいかが。
台湾燈龍夜市祭
期間：2026年4月16日（木）〜5月11日（月）
時間：平日15:00〜20:00（L.O.20:00）／土日祝11:00〜20:00（L.O.20:00）
場所：流山おおたかの森S.C. 森のまち広場（千葉県流山市）
入場料：無料