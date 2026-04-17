台湾夜市の賑わいを千葉で。流山おおたかの森に登場する台湾燈龍夜市祭、定番グルメとスイーツが勢揃い

千葉県・流山（ながれやま）に台湾夜市がやってくる。2026年4月16日から流山おおたかの森で開催される台湾のグルメイベント「台湾燈龍夜市祭(たいわんとうろう よいちまつり)」とは、いったいどんなイベントなのか。

千葉・流山で台湾燈龍夜市祭 4月16日から26日間開催！

台湾燈龍夜市祭

台湾の夜市といえば、台湾を代表する一大文化。そんな台湾夜市の賑わいを再現したイベント「台湾燈龍夜市祭」が、2026年4月16日（木）〜5月11日（月）に開催される。場所は千葉県・流山おおたかの森駅からすぐの「流山おおたかの森S.C. 森のまち広場」だ。都心にもほど近く自然も多いため、子育てしやすい場所としても人気のエリアだ。

台湾燈龍夜市祭

今回のイベントには、台湾の食文化を体験できる数々のグルメが登場。台湾夜市で人気の屋台グルメやスイーツが販売される。さらに、会場には赤提灯を設置し、夜市のような空間が演出されるそう。GW期間中にも開催しているため、足を運びやすいのも嬉しいポイント。

夜市の定番台湾グルメ さくっと手軽に食べられる

“ザ・台湾”の定番グルメを中心に、何度でも食べたくなる魅惑の台湾グルメを見ていこう。

大鶏排（ダージーパイ）

大鶏排（ダージーパイ）

サクッとした衣に包まれた、大きくて迫力満点の一枚。空腹時に背徳感を覚えながら頬張りたい。

胡椒餅（こしょうもち、フージャオビン）

胡椒餅（こしょうもち、フージャオビン）

台湾で人気のストリートフード。餡は黒胡椒を効かせた豚肉とネギで、食べたらエネルギーが出そうだ。

いちごあめ

いちごあめ

パリッと弾ける飴の食感と、ジューシーないちごの甘酸っぱさが広がる定番スイーツ。写真映えも間違いなしだ。

雪花冰 マンゴーミルク（シュエホワビン マンゴーミルク）

雪花冰 マンゴーミルク（シュエホワビン マンゴーミルク）

ふわりと口の中で溶けていく、雪のような食感のかき氷。台湾スイーツ定番のふわふわなかき氷が嬉しい。

豆花（トウファ）

豆花（トウファ）

やわらかくとろける食感の豆乳プリンで、ほんのり甘いシロップがアクセントの台湾の定番人気スイーツ。口の中にやさしい味が広がりそうだ。

愛玉ゼリー

愛玉ゼリー

ぷるんとした透明ゼリーに、さっぱりとしたレモンシロップを合わせた爽やかなデザート。食後にさっぱりといただいたら気分も爽やかになりそうだ。

ルーロー麺

ルーロー麺

甘辛く煮込んだ豚肉の旨みと濃厚なタレが麺に絡む台湾麺。台湾の味をがっつりと楽しめそうだ。

魯肉飯（ルーローハン）

魯肉飯（ルーローハン）

甘辛く煮込んだ豚肉が白ご飯にマッチする、台湾を代表する屋台フード。お酒にもよくあいそうだ。

台湾ビール/台湾ビールカクテル

台湾ビール/台湾ビールカクテル

すっきりとした喉ごしと軽やかな苦味が特徴の台湾ビールと、台湾ビールをベースにトロピカルフルーツをあわせた華やかなビアカクテル。台湾料理によく合うビール＆ビールカクテルは見逃せない。

ボバ

ボバ

マンゴーやパイナップル、台湾レモンなど人気の台湾フルーツを使用したドリンクに、もちもち食感のボバ（タピオカ）をトッピング。日本ではなかなか見ないカラフルなタピオカが目を引く。

平日は仕事や学校帰りに、休日は家族や大切な人たちと一緒に。夜市に寄って台湾らしい夜を楽しんでみてはいかが。

台湾燈龍夜市祭

期間：2026年4月16日（木）〜5月11日（月）

時間：平日15:00〜20:00（L.O.20:00）／土日祝11:00〜20:00（L.O.20:00）

場所：流山おおたかの森S.C. 森のまち広場（千葉県流山市）

入場料：無料

【画像】台湾グルメは何度食べてもいい！ この春は台湾を感じに流山へ（12枚）