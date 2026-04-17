杉原大河がトップタイから逃げ切りV 下部初の河川敷決戦制す
＜ニュータス カップ in 利根パークゴルフ場 最終日◇17日◇利根パークゴルフ場（茨城県）◇6780ヤード・パー70＞国内男子下部ACNツアーの最終ラウンドが終了した。
【潜入撮影】これで球筋が変わるの？ ツアー支給”スリーブ”を見つけた
首位タイから出た26歳の杉原大河が6バーディ・1ボギーの「65」をマーク。トータル16アンダーまで伸ばし、下部ツアー初の河川敷決戦を制した。プロ初Vを挙げた2023年「Novil Cup」以来となる3勝目（アマV含む）となった。トータル15アンダー・2位に小田祥平。トータル14アンダー・3位にチョ・ラクヒョン（韓国）が入った。今大会の賞金総額は1500万円。優勝した杉原は270万円を獲得した。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
ニュータス カップ in 利根パークゴルフ場 最終結果
杉原大河 プロフィール＆成績
杉原大河チームがV “レア施設”で行われた「松山英樹カップ」って？
国内女子ツアー リーダーボード
岩井千怜が単独首位発進 米女子リーダーボード
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