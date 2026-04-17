’28年に放送されるNHKの大河ドラマ『ジョン万』。主演は大河初出演となる俳優の山粼賢人（31）が務めることでも注目される作品だが、本誌の取材で実は主演候補として、Snow Manの目黒蓮（29）が最後まで残っていたことがわかった。

『ジョン万』は漂流の末に救助されてアメリカへ渡り、後に通訳として活躍したジョン万次郎を主人公にした物語。19世紀の日米と太平洋を舞台に、命がけのサバイバルと遥かなる再会のロマンを描くという。

「目黒さんは、ドラマ『SHOGUN 将軍』シーズン2への出演決定が大きな話題を呼びました。ディズニープラス配信の同ドラマはエミー賞をはじめ数々の栄冠を手にしただけに、世界中から注目を集めるのは必至でしょう。気になるのは撮影スケジュールですが、『ジョン万』のクランクインは2027年初夏。『SHOGUN』シーズン2の撮影は来年早々には終わるといわれているため、目黒さんはスケジュール的には問題はなかったんですが……」（芸能プロ関係者）

近年の目黒といえば、“フル稼働状態”にあることは誰もが認めるところ。『SHOGUN』シーズン2の撮影は’26年1月からカナダのバンクーバーで始まっており、目黒は新キャラクターの「和忠」を演じる。少なくとも1年は『SHOGUN』の撮影に費やされ、場合によってはそれ以上になる可能性もあるだろう。

グループとしては’25年11月の北海道を皮切りに、2026年1月まで5大ドームツアーを敢行。個人としても今年に入ってから『みずほ銀行』や『Zoff』、『ネピア』などのテレビCMなどに登場している。

とくに俳優としての躍進が目覚ましく、昨年は『ザ・ロイヤルファミリー』（TBS系）や『劇場版 トリリオンゲーム』に出演。今年2月には映画『ほどなく、お別れです』、『教場 Requiem』が立て続けに公開されている。4月29日には映画『SAKAMOTO DAYS』の公開も控えているため、’26年の目黒は俳優業が主軸といっても過言ではない。

あと1歩で『ジョン万』の主演には選ばれなかった目黒。「でもSnow Manファンにとっては朗報かも」と話すのは、芸能記者。

「’24年、体調不良から活動を一時休止したこともあった目黒さん。もし『ジョン万』の主演が決まっていたら、『SHOGUN』の撮影が終わってすぐに大河の撮影に缶詰となるわけで、ファンとしては体調が心配になってしまいますよね。それにここ最近は、俳優業が忙しすぎてSnow Manとしての活動があまりできていなかった。もしかしたら来年はアイドル活動が増える可能性も出てきますよね」（前出・芸能記者）

ファンにとっては落選してよかったかも？ とにもかくにも、目黒の活躍が楽しみすぎる――。