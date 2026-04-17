シワ・ニオイに加えて花粉も低減！ ティファールの衣類スチーマーがAmazonセールで24％オフ
Amazonでは毎日タイムセールを開催中。家電やガジェットだけでなく、日用品や食品など、あらゆるジャンルの製品がセール価格で販売されています。
ティファールは、衣類スチーマー「スチーム ラフレ 」を24％オフの10,480円（税込）で販売しています。
大量スチームでシワもニオイもまるごとリフレッシュ
「スチーム ラフレ 」は、本体サイズが約幅170×奥行70×高さ126mm、重量約680g（水タンクが空のとき）とコンパクト。収納性に優れていることに加え、電源オンからわずか19秒という素早い立ち上がりで、忙しい朝でもすばやく利用できるのが特徴です。
17g/分というパワフルなスチームにより、衣類のシワ取りはもちろん、ウイルス除去・除菌、アレル物質・花粉低減、殺ダニ効果、脱臭などの効果が得られるとのこと。ボタンを1回押すだけで1分間自動でスチームが出続ける「ワンプッシュおまかせスチーム」機能付きで、指も疲れにくいとしています。
また、スチームアイロンとしても利用可能。すべりの良いかけ面と、「ダブル先細りチップ」により、ボタン周りなど細かい部分にもスムーズにアイロンがけができるそう。また、大容量140mlの水タンクは透明仕様なので、水の残量を確認しやすくなっているのもうれしいポイントです。
お買い得なこのタイミングに、ぜひチェックしてください！
※この記事のリンクから商品を購⼊すると、売上の⼀部が販売プラットフォームからGetNavi webに還元されることがあります。
※価格などの表示内容は掲載時点のものです。在庫切れなどによって変更の可能性もありますので、詳細は商品ページを確認してください。
The post シワ・ニオイに加えて花粉も低減！ ティファールの衣類スチーマーがAmazonセールで24％オフ appeared first on GetNavi web ゲットナビ.