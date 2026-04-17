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ティファールは、衣類スチーマー「スチーム ラフレ 」を24％オフの10,480円（税込）で販売しています。

ティファール スチームアイロン 衣類スチーマー 2WAY 衣類丸ごとリフレッシュ ワンプッシュおまかせスチーム 脱臭 除菌 「スチーム ラフレ」 ハンディアイロン アイボリーホワイト DV8070J0A T-Fal \10,480 （2026/04/17 11:59時点 | Amazon調べ） Amazon ポチップ ポチップ

大量スチームでシワもニオイもまるごとリフレッシュ

↑ティファールの「スチームラフレ」

「スチーム ラフレ 」は、本体サイズが約幅170×奥行70×高さ126mm、重量約680g（水タンクが空のとき）とコンパクト。収納性に優れていることに加え、電源オンからわずか19秒という素早い立ち上がりで、忙しい朝でもすばやく利用できるのが特徴です。

17g/分というパワフルなスチームにより、衣類のシワ取りはもちろん、ウイルス除去・除菌、アレル物質・花粉低減、殺ダニ効果、脱臭などの効果が得られるとのこと。ボタンを1回押すだけで1分間自動でスチームが出続ける「ワンプッシュおまかせスチーム」機能付きで、指も疲れにくいとしています。

また、スチームアイロンとしても利用可能。すべりの良いかけ面と、「ダブル先細りチップ」により、ボタン周りなど細かい部分にもスムーズにアイロンがけができるそう。また、大容量140mlの水タンクは透明仕様なので、水の残量を確認しやすくなっているのもうれしいポイントです。

お買い得なこのタイミングに、ぜひチェックしてください！

衣類のシワもニオイもスッキリ！衣類スチーマーを買うなら今がチャンス！

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