バンダイスピリッツ 魂ネイションズ公式Xアカウント(@t_features)は、4月17日、ウルトラマンシリーズ60周年を記念して、「S.H.Figuarts ハヤタ・シン」の商品化を決定したことを発表した。



ウルトラマンシリーズ60周年ついにハヤタ隊員がアクションフィギュアになってやってくる――「S.H.Figuarts ハヤタ・シン」商品化決定！続報をお待ちください。※画像は作品中のものです。#ウルトラマン60周年 #ウルトラアーツ10周年#ウルトラマン #ウルトラアーツ #t_shf pic.twitter.com/WTDP479jWQ- 魂ネイションズ公式/BANDAI SPIRITS TAMASHII NATIONS OFFICIAL (@t_features) April 17, 2026



ハヤタ・シンは、1966年に放送がスタートした円谷プロダクション制作の特撮テレビドラマ『ウルトラマン』で、科学特捜隊隊員として、ウルトラマンと一心同体になって活躍する。「S.H.Figuarts」シリーズで発売されているウルトラマンらのフィギュアと並べて遊ぶ楽しみもできそうだ。詳細は追って続報するという。

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