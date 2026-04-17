「今日好き」“かなりのカップル”相塲星音＆河村叶翔、道頓堀で密着2ショット「相変わらずラブラブ」「ベストカップル」と反響
【モデルプレス＝2026/04/17】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた相塲星音（あいば・りのん）が4月15日、自身のInstagramを更新。交際中の河村叶翔（かわむら・かなと）との大阪旅行の様子を投稿し、反響を呼んでいる。
【写真】「今日好き」美男美女カップル、顔が超接近 密着2ショット
相塲は「＃旅行」のハッシュタグと「楽しかったなんんん また行きたい〜〜」というコメントとともに、大阪・道頓堀で撮影した写真を複数枚投稿。オフショルダーのTシャツから美しい肩のラインがのぞくソロショットに加え、河村と体を寄せ合い笑顔を見せる2ショットも公開している。
この投稿にファンからは「2人とも楽しそう」「相変わらずラブラブ」「ベストカップル」「まさか大阪にいたなんて」「美男美女目立ちそう」などといった反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。相塲は「マクタン編」にて、河村とカップル成立した。（modelpress編集部）
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【写真】「今日好き」美男美女カップル、顔が超接近 密着2ショット
◆“かなりのカップル”、大阪旅行で2ショット
相塲は「＃旅行」のハッシュタグと「楽しかったなんんん また行きたい〜〜」というコメントとともに、大阪・道頓堀で撮影した写真を複数枚投稿。オフショルダーのTシャツから美しい肩のラインがのぞくソロショットに加え、河村と体を寄せ合い笑顔を見せる2ショットも公開している。
◆相塲星音の投稿に反響
この投稿にファンからは「2人とも楽しそう」「相変わらずラブラブ」「ベストカップル」「まさか大阪にいたなんて」「美男美女目立ちそう」などといった反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。相塲は「マクタン編」にて、河村とカップル成立した。（modelpress編集部）
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