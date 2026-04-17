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YouTubeチャンネル「家計の味方」が、「【2026年最新】メインカード戦略：還元率 vs 旅行修行(ホテル・マイル) vs 新規入会キャンペーンの重視項目でメイン決済手段（クレジットカード）は決める！【PR】」を公開した。動画では、クレジットカードの「メインカード」の選び方について、還元率や旅行特典など、重視する項目別の戦略が解説されている。

メインカードを選ぶ基準は「還元率」「旅行特典」「入会特典」のどれを重視するかにあると説明。還元率を重視する場合、「投資（クレカ積立）」と「ショッピング利用」のどちらを優先するかで選択肢が変わるという。投資であれば、SBI証券と相性の良い三井住友カードや、楽天証券で有利な楽天カードが挙げられた。一方、ショッピング利用では、エポスカードやP-one Wizなど、公共料金や電子マネーへのチャージでも還元率が落ちにくいカードが推奨されている。

旅行特典を重視する層に向けては、高級ホテルの無料宿泊特典が付帯するヒルトンカードやマリオットカードなどの「ホテル修行」向けカードと、マイル還元率に優れたANAカードやJALカードなどの「航空系マイル修行」向けカードを比較解説。それぞれのカードの年会費や付帯するステータス特典、ボーナスマイルの仕組みが詳細に紹介された。

最後に、新規入会キャンペーンやポイントサイトを経由したお得なカード発行方法についても言及。「自分がどの項目を重視するかを決めて、年会費を差し引いて一番お得だと感じるカードが、その人にとっての最適なカードだ」と結論づけ、自身のライフスタイルに合ったメインカード選びの重要性を説いている。

YouTubeの動画内容

00:24

メインカードの選定基準
01:32

投資で高還元のカード
05:48

ショッピング利用で高還元のカード
15:59

ホテル特典重視の人におすすめのカード

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