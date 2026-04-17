ブラックマヨネーズの小杉竜一が１６日に、俳優の窪塚洋介に関するエピソードを話した２番組が同じ日に放送されてしまい、ネットでツッコミが上がった。

小杉はＴＢＳ系「サンド屋台」で、品川祐監督の映画に出た際に、「藤原竜也さんとか一緒だった。窪塚さんが敵役で、めっちゃ怖い役だった」と説明。窪塚とは面識のない小杉は「知らんから、竜也とかが『めっちゃ怖いですよ、ちょっとでもミスしたら切られますよ』とか、めっちゃ怯えさせられた」という。

あまりの恐怖で「最初会った時に『あの、鬼塚さん』って。怖すぎて鬼が入ってもうた」と明かし、スタジオも爆笑に包まれていた。

それから約１時間半後。テレビ朝日系「アメトーーク！」でも「すごい怖いボス役で空気を作らはる。同じ収録でも全然話しかけてこない。敵やから、仲良くしたらあかんとか、そういうの初めてやから、追い込まれすぎて『鬼塚さん』って言うてもうた」と同じエピソードを紹介していた。

偶然とはいえ、まさかの重なりに、両方の番組を見ていたファンからは「本日２回目の鬼塚さん」「同日オンエアで同じ話してるとはねｗｗ」「ブラマヨ小杉がサンド屋台で窪塚洋介を『鬼塚』と呼んでしまった話を聞いて数時間後にアメトーークでも全く同じ話してる」などのツッコミが上がっていた。