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こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

身軽なお出かけも、ちょっとしたお買い物もしっかりカバー。

クラウドファンディングサイトmachi-yaで先行販売中の「Morph C2L（モーフ シーツーエル）」は、容量20倍のトートバッグに変身できるユニークな旅向けサコッシュ。

スキミング防止や撥水加工などタフに使える性能も備えているので、これからの旅行やアウトドアシーンで活躍してくれそうなバッグです。

おトクな先行販売も終了間近でしたので、改めてチェックしていきましょう。

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荷物の増減をスマートに解決

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「Morph C2L」最大の特長が容量拡張。普段は身軽なサコッシュですが、最大20倍容量のショルダートートにサッと変身可能。荷物が増えがちな旅行やちょっとした買い物が快適になりますね。

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ストラップはサコッシュ・トート共通で、約86〜140cmの長さで調整可能。体格やその日のスタイルにフィットさせやすいのが便利。

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ガバっと中身を取り出すだけの手軽さで大きなトートへ変形。エコバッグ代わりにも良さそう。

水や盗難にも強い

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生地は500D高密度リップストップのため、耐久性や耐傷性が高いのも特長のひとつ。

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完全防水ではありませんが撥水力も強いため、多少の雨やドリンクのこぼれといった水濡れぐらいなら大丈夫とのことでした。

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他にもスキミング防止機能やワイヤーロックも備わっており、盗難への防御力が高いのもポイントです。

カラーは3色

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カラーはコヨーテ、ブラック、オリーブグリーンの3色。定番の黒が使いやすそうですが、アウトド感たっぷりなグリーンやベージュもアクセントに良さそうですね。

お出かけが増えるこれからの季節にひとつあると便利そうなので、気になった人は商品ページで詳細をチェックしてみてください。

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＞＞旅先の荷物と防犯をこれ1つで。20倍拡張サコッシュ「Morph C2L」

Source: machi-ya, YouTube

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