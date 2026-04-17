【2026年 4/17〜5/1の運勢】鏡リュウジの12星座占い

星からのエール｛4/17〜5/1｝

占星術家・鏡リュウジさんによる、12星座からのメッセージ。頑張るあなたの背中を、そっと押してくれますよ。

鏡リュウジ

心理占星術研究家、翻訳家。英国占星術協会会員、京都文教大学客員教授、東京アストロロジー・スクール代表講師。心理学的側面からアプローチした心理占星術を日本に紹介し、従来の占いのイメージを一新させた。現在、雑誌、テレビ、WEBなど幅広いメディアで活躍中。





牡牛座 4/20〜5/20

人間関係を広げる絶好機

太陽が牡牛座の位置にめぐってきて、運勢は勢いを増してきます。とくに今期は社交的になればなるほど人脈も広がり、みんなに好印象を与えることができそう。お誘いにも積極的に参加しましょう。またPTAや町内会の世話役などを引き受けるのも幸運を呼び込みます。仕事は温めてきた企画や意見を提案する絶好機。今期なら採用率も高まりそうですよ。家族とは目標を共有すると結束力が強まります。家族会議で相談してみては。

対人運 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

金 運 ☆ ☆ ☆ ☆

健康運 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

愛情運 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

★ラッキーヒント

鶏のから揚げ 飛行機 射手座の人

監修／鏡リュウジ 文／岡本純子 イラスト／清家正悟