10月16日に全世界同時公開される映画『ストリートファイター／ザ・ムービー』の日本語吹替版キャストとして、高橋広樹、岸祐二、折笠富美子、安元洋貴、沢城みゆき、鶴岡聡の出演が決定。あわせてティザー映像と日本限定特別映像が公開された。

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本作は、全世界でシリーズ累計販売本数5,800万本を超える対戦格闘ゲーム『ストリートファイター』を実写映画化するもの。製作には『ゴジラ』シリーズや『名探偵ピカチュウ』など、数々の日本IPの実写化を成功させてきたレジェンダリー・ピクチャーズ、そして本IPの生みの親であるカプコンが携わり、パラマウント・ピクチャーズとレジェンダリー・ピクチャーズが全世界配給を行う。

ケンを演じるのは、『好きだった君へのラブレター』シリーズなどのノア・センティネオ。さらに、リュウ役で『ウォリアー』などのアンドリュー・小路、春麗役で『BAD GENIUS／バッド・ジーニアス』のカリーナ・リャン、そして日本人キャストとして、プロレスラーの後藤洋央紀がエドモンド本田役で出演する。

そのほか、世界各国からジョー“ローマン・レインズ”アノアイ（豪鬼役）、デヴィッド・ダストマルチャン（ベガ役）、コーディ・ローデス（ガイル役）、アンドリュー・シュルツ（ダン役）、エリック・アンドレ（ドン・ソバージュ役）、ヴィドゥユト・ジャームワール（ダルシム役）、カーティス“50セント”ジャクソン（バイソン役）、ジェイソン・モモア（ブランカ役）、オーヴィル・ペック（バルログ役）、オリヴィエ・リヒタース（ザンギエフ役）、レイナ・ヴァランディンガム（ユーリ役）、アレクサンダー･ ヴォルカノフスキー（ジョー役）、カイル・ムーニー（マーヴィン役）、メラニー・ジャーンソン（キャミィ役）が出演する。

さらに、日本語吹替版ではリュウ役を高橋、ケン役を岸、春麗役を折笠、ガイル役を安元、キャミィ役を沢城、バイソン役を鶴岡と、ゲーム『ストリートファイター』シリーズでおなじみのキャストが吹き替えを担当することが発表された。また、ドン・ソバージュ役にはチョーが決定。あわせて、ゲームのキャラクターセレクト画面に見立てたビジュアルの日本語吹替版も公開。今後も他キャラクターの日本語吹替版キャストが続々と発表される。

公開されたティザー映像の冒頭では、格闘家としてスターダムへとのし上がり、スポットライトを浴びるケン（ノア・センティネオ）の姿が映し出される。断崖絶壁の海辺で修行に励むダルシム（ヴィドゥユト・ジャームワール）、覚悟を決めた表情で歩みを進めるガイル（コーディ・ローデス）らの姿も続き、物語の幕開けを予感させる。場面がリングへと切り替わると、実況ドン・ソバージュ（アンドリュー・シュルツ）の「世界最高の格闘家たちが集結した！」という叫びが響き渡り、対戦相手を打ち倒すケンの姿が。勝利に歓喜し、浮かれるケンの前に現れるのは春麗（カリーナ・リャン）。「あなたはもうウォリアーじゃない。見世物よ」と痛烈な言葉を突きつけ、かつての情熱を失ったケンに“名誉挽回のチャンス”としてトーナメントへの参戦を促す。さらに春麗は、隠遁生活を送るリュウ（アンドリュー・小路）のもとを訪れ、「俺が今歩んでるのは戦いの道じゃない」と拒絶する彼を一蹴。「ケンが王者になる番かもね」と挑発し、止まっていた運命の歯車を再び動かしていく。

中盤では、静かな部屋で対峙するリュウとケンの姿が映し出される。再会したリュウに対し、感情を爆発させ襲いかかるケン。しかしリュウはそれを軽くいなし、「座れ」と静かに諭す。「このトーナメントはただの大会じゃない」という言葉からは、その裏に潜む巨大な危機と、再び戦いに身を投じる覚悟がにじみ出る。やがて映像はアドレナリン全開の怒涛のバトルへと突入し、『ストリートファイター』ファンも唸る必殺技の数々が、かつてないリアルさと迫力で次々と炸裂。不敵な笑みを浮かべ構えるダルシム、ガイルが放つ鮮烈なサマーソルトキック、バルログ（オーヴィル・ペック）との激突など、圧巻のアクションが連続する。さらに春麗は多彩な足技を繰り出し、ザンギエフ（オリヴィエ・リヒタース）が豪快なロシアンスープレックスでケンを叩きつけるシーンも。キャミィ（ライナ・バランディンガム）がバズーカを放つド派手なアクションに続き、舞い上がる砂塵の中からエドモンド本田（後藤洋央紀）が登場。そこへリュウの鋭い竜巻旋風脚が炸裂する。漆黒のオーラを纏う豪鬼（ロマン・レインズ）、そしてケンの魂を込めた昇龍拳、ブランカ（ジェイソン・モモア）の野性味あふれる咆哮が映し出される。

ラストは、ケンの「今だリュウ！」という叫びに呼応し、リュウが渾身の力を込めて「波動拳！」を解き放つ。

さらに、本作の監督を務めたキタオ・サクライからの特別コメント動画も公開。日本で生まれてアメリカで育ったサクライ監督は、「日本の皆さん、こんにちは」と日本語で挨拶し、「アメリカに住んでからも日本との繋がりは強く、『ストリートファイター』はとても大切なゲームでした」と、流暢な日本語で語った。また、「お気に入りのキャラクターはリュウで、（日本人の）彼が世界中のファイターたちと闘うのが、自分にとってとてもクールなことだった」と、ルーツである日本のゲームが自身の幼少期と強く結びついていたことを明かした。撮影が始まる前には、カプコン本社で製作にも名を連ねる『ストリートファイター6』ゲームディレクターの中山貴之と作品について話し合いを行ったという。映像には、中山のインタビューも含まれ、「監督をはじめ、スタッフ全員がストリートファイターを愛し、自分たちと同じ“ファン”でいてくれることが何より安心できる」と太鼓判を押した。（文＝リアルサウンド編集部）