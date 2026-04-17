狩野英孝、バラエティ初取材の現場で驚きの技を体験！自信満々で勝負も…スタジオ困惑の事態

本日4月17日（金）、『マツコ＆有吉 かりそめ天国』が放送される。

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今、他人のお店の営業時間外に店舗だけ借りる間借り店舗から始めて、超人気店に上りつめる飲食店が続出。

そこで今回は、ブラックマヨネーズ・小杉竜一が話題の間借り店舗を訪れ、その実態を調査する。

荻窪で連日満席となる熱々のいりこ出汁でいただく肉汁うどん、日本橋兜町の間借りわずか半年で日本カレー界の権威ある賞を受賞した和風ビリヤニ、千葉市にある町中華のチャーハン＆餃子など、絶品グルメが登場。

さらに、間借りすることになった経緯や間借り料金費用などを調査。お店によってまったく違う状況に、小杉は興味津々で耳を傾ける。

また、デジタル化で日本の伝統が失われつつある昨今――番組では、狩野英孝が驚きの職人技を体験する。

最初に訪れたのは、伝統工芸・江戸切子のガラスの表面を削って模様を描く職人の工房。何度も国内最大のコンクールで受賞しているという、常識にとらわれない技術に狩野が挑戦する。

さらに、バラエティ初取材となる衣類メンテナンスの技を見学。クリーニング店では諦めてしまう柄物の汚れを落とし、色あせた部分を手描きで復元する染色補正の職人が登場する。

染色補正を体験することになった狩野は、手本を見せる職人になぜか自信満々で勝負を挑むが…。

スタジオでは、有吉弘行とともに大久保佳代子とブラマヨ小杉がVTRを見守るが、狩野のグダグダぶりに困惑してしまう。