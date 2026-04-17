この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

デリバリー配達員として活動するレクターが、「閑散期のフードデリバリーに朗報？"Amazon Now"が今後4強に加わるかも？」と題した動画を公開した。動画では、Amazonが新たに展開するデリバリーサービス「Amazon Now」の概要や特徴について、配達員の視点から考察している。



現在、フードデリバリー業界は閑散期を迎えており、配達員にとっては厳しい状況が続いている。レクターも4月中旬の自身の稼働実績を示し、雨天の夜間帯であっても時給換算で2000円に届かない厳しい現状を報告した。そのような中、Amazonが日用品や食料品などを短時間で届ける新サービス「Amazon Now」の配達員募集を開始した。現在は渋谷区と品川区でのみ展開されているが、今後は世田谷区や港区、目黒区などへ拡大していく予定だという。



レクターは「Amazon Now」の3つの特徴を挙げた。1つ目は、Amazon Flexと同様に事前にブロックを受託して稼働する「予約制」であること。好きなタイミングでオンラインにできる既存のフードデリバリーと比べて自由度は下がるものの、あらかじめ報酬の目安が立つという利点がある。2つ目は、生鮮食品や飲料、ボディケア用品といった「Amazonで販売する日用品のみを配達」すること。汁物の商品がない可能背が高いため、配達中にこぼれる心配が少ないと分析した。3つ目は、「自転車でも配達できる」こと。電動アシスト自転車や原付バイクでの配達に対応しており、今までは軽貨物車両しかった配達できなかったことを考えると参入しやすい点が魅力だ。



さらに、この展開がデリバリーサービス「ロケットナウ」の国内進出時と似た流れであると指摘。ロケットナウの親会社は韓国のクーパン。韓国のAmazonと呼ばれるユニコーン企業である。「Amazonの資金力が投入されることになれば、我々配達員にとっては結構いい流れかな」と期待感を示した。



動画の最後でレクターは、Amazonの参入について「フードデリバリー業界でバチバチやってくれた方が、配達員の取り合いになって恩恵を受けられる」と述べ、配達員にとってポジティブな動きであると総括した。閑散期に悩む配達員にとって、新たな収入源となる可能性がある「Amazon Now」の今後のエリア拡大やサービス展開に注目が集まる。