【義母「ウナギ弁当あげない！」】私の存在を知り…慌てて渡してきた寄せ集め＜第9話＞#4コマ母道場
お嫁さんとお義母さんとの関係性は、なかなか難しいもの。決して正解はありませんが、お義母さんがお嫁さんを「よそのご家庭のお嬢さん」という認識で見ることができないと、こじれる可能性が大きくなります。今回はおすそ分けが大好きなお義母さんのお話です。はたしてそこに見え隠れする本心とは……？
第9話 後から付け足しました感
【編集部コメント】
おぉ……。お義母さん、なんとか体裁を整えようとカットフルーツや冷凍の炊き込みご飯を付け足しましたね。あたかも今回のおすそ分けは「ウナギ弁当ひとつ」だけではなかったかのように見せかけていますが、こんなの……いつもおすそ分けを受け取り続けているシホさんは騙されません。トオルさんだけに連絡がきた上、おすそ分けがたったひとつのウナギ弁当だった事実に、シホさんは何を思うのでしょうか。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・井伊テレ子
第9話 後から付け足しました感
【編集部コメント】
おぉ……。お義母さん、なんとか体裁を整えようとカットフルーツや冷凍の炊き込みご飯を付け足しましたね。あたかも今回のおすそ分けは「ウナギ弁当ひとつ」だけではなかったかのように見せかけていますが、こんなの……いつもおすそ分けを受け取り続けているシホさんは騙されません。トオルさんだけに連絡がきた上、おすそ分けがたったひとつのウナギ弁当だった事実に、シホさんは何を思うのでしょうか。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・井伊テレ子