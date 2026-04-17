国際人権団体のヒューマン・ライツ・ウォッチ（HRW）は先月11日、中国当局に拘束されている脱北女性について、北朝鮮への強制送還を直ちに中止するよう中国政府に求めたと発表した。女性は韓国への渡航を試みた際に拘束され、北朝鮮に送還されれば拷問や強制労働など深刻な人権侵害に直面する恐れがあるとしている。

北朝鮮への強制送還は秘密裏に行われ、その様子が世間の目に触れることはほとんどないが、例外的に写真が公開されたケースがある。韓国が文在寅政権下にあった2019年、亡命を求めた脱北漁民2人を北朝鮮に強制送還した事件を巡り、韓国統一省は3年後の2022年7月12日に、送還時の様子を収めた写真10枚を、18日には4分ほどのビデオ映像を相次いで公開した。

（参考記事：“拷問室へ向かう男”の衝撃写真…北朝鮮国民も「ありえない」驚愕）

北朝鮮の内部情報筋が韓国デイリーNKに伝えたところによると、北朝鮮当局は男性2人の身柄を黄海北道（ファンヘブクト）の沙里院（サリウォン）にある国家保衛省傘下の施設で拘束。「保衛省は50日間にわたり、拷問を伴う取り調べを行った後、2人を処刑した」という。

韓国政府が2人を強制送還したのは、彼らが殺人犯として逃亡中であるとの情報を得ていたからだった。ただ、韓国憲法は北朝鮮の住民をも自国民と規定しており、韓国国民は公正な捜査と司法手続きを受ける権利を有する。その権利の否定は違法とされ、送還の責任者が起訴されたが、判決が猶予され、処罰は行われていない。

一報、北朝鮮当局は上述した写真を「教育資料」として活用し、「南へ逃れようとしても無駄だ」として、国民を恫喝しているとも言われている。